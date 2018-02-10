مصر.. عملية عسكرية واسعة لملاحقة الإرهابيين في سيناء

أعلنت القوات المسلحة المصرية صباح اليوم إطلاق عملية عسكرية شاملة تحت اسم (سيناء 2018) للقضاء على الإرهاب واقتلاع العناصر الإرهابية التي تهدد أمن واستقرار مصر.





وقال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة العقيد تامر الرفاعي في بيان بثه التلفزيون المصري إن “قوات انفاذ القانون بدأت تنفيذ عملية عسكرية شاملة في شمال ووسط سيناء لتطهير المناطق التى توجد فيها العناصر الإرهابية”.





وأشار البيان إلى أن العملية تترافق مع تنفيذ مهام ومناورات تدريبية وعملياتية أخرى على كل الاتجاهات الاستراتيجية لإحكام السيطرة على المنافذ الخارجية للدولة المصرية وتطهير المناطق التي توجد فيها بؤر إرهابية وتحصين المجتمع المصري من شرور الإرهاب والتطرف بالتوازي مع مجابهة الجرائم الأخرى ذات التأثير على الأمن والاستقرار الداخلي.





ودعا البيان أبناء الشعب المصري إلى التعاون مع قوات انفاذ القانون والإبلاغ عن أي شخص يشتبهون به أو أي نشاط مثير للشك.





وكان الجيش المصري أرسل في وقت سابق تعزيزات إلى مدينة العريش التي شهدت حالة تأهب قصوى على مدار الساعات الماضية مع الإعلان عن حالة طوارئ في مستشفيات المحافظة والاسماعيلية.





بدورها أكدت وزارة الداخلية المصرية رفع حالة الاستنفار والتأهب الأمني للدرجة القصوى في جميع المحافظات واتخاذ التدابير الاحترازية لحفظ الأمن في البلاد.





وقال مصدر أمني رفيع المستوى في الوزارة: “تم تعزيز الإجراءات الأمنية بمحيط المنشآت المهمة والحيوية والمشروعات القومية والاستثمارية ومرافق الدولة الحيوية ومحطات الكهرباء والمياه ودور العبادة والأماكن السياحية”.





وأشار المصدر إلى تكثيف الخدمات الأمنية ونشر العناصر الأمنية في جميع الميادين والمحاور داخل كل محافظة على الطرق الحدودية الواصلة بين المحافظات المصرية.