مصر: القضاء على خمسة إرهابيين والقبض على 16 آخرين شمال سيناء

قضى الجيش المصري على خمسة ارهابيين بينهم متزعم والقى القبض على 16 آخرين خلال حملة أمنية استهدف خلالها البؤر الإرهابية شمال سيناء .



وذكر موقع اليوم السابع الالكتروني أنه استمرارا لجهود القوات المسلحة فى مداهمة وتمشيط البؤءر الإرهابية وملاحقة العناصر الإرهابية التكفيرية شمال سيناء “تمكنت قوات إنفاذ القانون في الجيش المصري الميدانى من القضاء على خمسة من أشد الإرهابيين خطورة بينهم أحد قادة تنظيم بيت المقدس و القت القبض على 16 من المشتبه بهم ودمرت عربة خاصة بهم فضلاً عن ضبط بعض الأسلحة التي كانت معدة لاستهداف القوات المصرية على محاور التحرك”.



وتنتشر فى سيناء مجموعات إرهابية أعلنت مبايعتها لتنظيم “داعش” الارهابي وتقوم بمهاجمة مراكز الجيش المصرى ومؤسسات الدولة والمدنيين ما أسفر عن مقتل واصابة العشرات.

وكالات