مصدر عسكري: لا يوجد أي اتفاق مع تنظيم “داعش” الإرهابي في الحجر الأسود

نفى مصدر عسكري وجود أي اتفاق بين الجيش العربي السوري وتنظيم “داعش” الإرهابي في الحجر الأسود على الأطراف الجنوبية لمدينة دمشق.

وقال المصدر في تصريح صحفي إنه “ليس هناك أى اتفاق بين الجيش العربي السوري وتنظيم “داعش” الإرهابي في الحجر الأسود وما تم تناقله من معلومات غير دقيق”.

وكانت وسائل إعلامية وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت معلومات نسبتها إلى مصادر مختلفة عن التوصل لاتفاق مع تنظيم “داعش” الإرهابي في حي الحجر الأسود جنوب دمشق لإخراج إرهابييه.

وتنفذ وحدات من الجيش منذ نحو شهر عملية عسكرية دقيقة لإنهاء الوجود الإرهابي من جنوب دمشق أحكمت خلالها السيطرة على أحياء الماذنية والقدم والعسالي والجورة ومساحات كبيرة من حي الحجر الأسود جنوب دمشق.