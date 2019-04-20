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مصدر عسكري: لا صحة إطلاقاً عن اشتباكات بين القوات الروسية والإيرانية في دير الزور وحلب

أكد مصدر عسكري أنه لا صحة إطلاقاً لما تناقلته بعض المواقع ووسائل الإعلام المكتوبة عن حدوث اشتباكات بين القوات الروسية والإيرانية في دير الزور وحلب.


وقال المصدر: تتناقل بعض المواقع ووسائل الإعلام المكتوبة خبراً مفاده حدوث اشتباكات بين القوات الروسية والإيرانية في دير الزور وحلب… إن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة تنفي جملة وتفصيلا ما ورد في هذه المواقع والصحف وتؤكد أن الخبر عار تماما من الصحة ولا أساس له على الإطلاق.


وأهابت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة بوسائل الإعلام على اختلاف أنواعها توخي الدقة والمسؤولية بنشر الأخبار وعدم اعتماد أي خبر عسكري ميداني ما لم يصدر عن مصدر عسكري.