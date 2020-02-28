مصدر عسكري: الجيش يتابع تصديه لهجمات الإرهابيين المدعومين من الجانب التركي على محور سراقب

أكد مصدر عسكري أن وحدات من الجيش العربي السوري “تتابع تصديها الحازم للموجات المتكررة من هجوم التنظيمات الإرهابية المسلحة المدعومة بشكل كبير ومباشر من الجانب التركي على محور سراقب في إدلب”.



وأضاف المصدر العسكري أنه “ولتغطية العجز عن تحقيق ما تبجح به أردوغان في إدلب بعد انتصارات الجيش على التنظيمات الإرهابية مؤخراً يتم التركيز على التهويل والمبالغة ومضاعفة حجم الخسائر التي تكبدها الجيش في تصديه للهجوم المزدوج من الإرهابيين والأتراك وتجاهل حقيقة الخسائر الفادحة التي يتلقاها المهاجمون في العتاد والأرواح خلال المعارك في مواجهة الجيش العربي السوري المصمم على تنفيذ واجباته الوطنية في الدفاع عن أمن الوطن والمواطنين وتطهير كامل الجغرافيا السورية من الإرهاب بمختلف أشكاله ومسمياته”.



وحررت وحدات الجيش العربي السوري خلال اليومين الماضيين مساحات واسعة بريفي إدلب الجنوبي وحماة الشمالي الغربي شملت عدة بلدات استراتيجية منها كفرنبل وكفرعويد والعنكاوي وجبل شحشبو الإستراتيجي بعد تكبيد الإرهابيين خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد.