مستثمرون صينيون يؤسسون شركة لإقامة مشاريع سياحية في سورية

صادقت " وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" على تأسيس "شركة الرائد الجديدة للسياحة"، والتي تعود ملكيتها لمستثمرين صينيين.



وبحسب النظام الأساسي للشركة، فإنها ستعمل في مجال استثمار وإدارة الفنادق والمنتجعات والمطاعم السياحية والترفيهية، والمولات والموتيلات والمكاتب السياحية والرحلات السياحية.



وتعود ملكية الشركة التي يبلغ رأسمالها 5 ملايين ليرة إلى ثلاثة مستثمرين صينيين، هم ليغانغ جو ويملك 45% من رأسمالها وليقانغ جو ويملك 40% وليانغ جانغ 15%.



وبحسب تقرير سابق، فقد ساهم مستثمرون من 6 دول بتأسيس 23 شركة في سورية خلال الربع الأول من 2018، وكانت النسبة الأكبر للمستثمرين اللبنانيين بـ13 شركة، وجاء الروس في المرتبة الثانية من خلال تأسيس 4 شركات.



فيما كان نصيب كل من الصينيين والأردنيين والمصريين شركتين، وشارك مستثمر إيراني واحد بتأسيس شركة في الربع الأول من 2018، وكانت النسبة الأكبر من الشركات المؤسسة من غير السوريين في مجال الإعمار، سواء لجهة المقاولات أو استيراد مواد البناء أو الدراسات الهندسية أو صناعة الألواح الإسمنتية.



الاقتصادي