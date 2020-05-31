مسابقة لتعيين عدد من المواطنين من الفئة الثانية بصفة دائمة بوزارة العدل

تعلن وزارة العدل عن إجراء مسابقة لتعيين عدد من المواطنين من الفئة الثانية بصفة دائمة من حملة شهادة المعهد التقاني القانوني (وزارة العدل)، والمعهد التقاني للحاسوب (وزارة التعليم العالي)، ومعهد تقنيات الحاسوب (وزارة التربية)، شهادة ثانوية (علمي، أدبي)، واختبار لتعيين عدد من المواطنين من الفئة الثالثة بصفة دائمة، واختبار للتعاقد مع عدد من المواطنين من الفئتين الرابعة والخامسة بموجب عقود سنوية مؤقتة وفق الحد الأدنى لأجور الفئة التي سيتم التعيين والتعاقد على أساسها.



يبدأ تقديم الطلبات من صباح يوم الأحد ٢٠٢٠/٥/٣١ حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الاثنين ٢٠٢٠/٦/١٥.



الشهادات المطلوبة:

- شهادة المعهد التقاني القانوني (وزارة العدل)

- المعهد التقاني للحاسوب (وزارة التعليم العالي)

- معهد تقنيات الحاسوب (وزارة التربية)

- شهادة ثانوية (علمي، أدبي)

- شهادة تعليم أساسي

- شهادة تعليم ابتدائي



الأوراق المطلوبة:

1- طلب خطي وفق النموذج المعد لهذه الغاية وملصقاً عليه الطوابع القانونيةيدون عليه موطنه المختار والمحافظة والمؤهل العلمي أو المهني وعلى مسؤوليته الشخصية و يسجل لدى الجهة العامة المراد التعيين

2- صورة عن البطاقة الشخصية أو بيان قيد مدني

3- صورة مصدقة عن المؤهل العلمي او المهني المطلوب

4- صورة عن شهادة قيد العمل تفيد تسجيله بنفس المؤهل العلمي او المهني المطلوب للوظيفة المعلن عنها اوفئة التسجيل الأعلى منها لدى مكتب التشغيل شريطة حصوله على المؤهل العلمي او المهني المطلوب للوظيفة او العمل المعلن عنها

5- موافقة الجهه العامة في حال كان الراغب بالتقدم للمسابقة او الاختبار من العاملين الدائمين او المؤقتين لهذه الجهة- تطبيق النافذة الذكية.

6- وثيقة استشهاد او وثيقة عجز تام صادر عن مكتب شؤون الشهداء او احد فروعه في المحافظات او عن الجهة المعنية.

7- وثيقة تثبت تأدية الخدمة الإلزامية او الإعفاء منها او موجود فيها بالنسبة للمواطنين الذكور.

8- الوثائق التي تثبت استحقاقه للدرجات التفضيلية.