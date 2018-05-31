مسؤول حكومي أردني يلصق تهمة كاذبة بالسوريين

تشهد الجارة الأردنية موجة احتجاجات واسعة، بسبب قرارات الحكومة الأردنية الأخيرة المتعلقة برفع الأسعار وإصدار قانوني الضريبة والخدمة المدنية، حيث ضجت مواقع التواصل الاجتماعي الأردنية بحملات مناهضة لتلك القرارات، وامتلأت الشوارع بالمتظاهرين الرافضين لها.

وتوقع الأردنيون خروج أحد مسؤولي الحكومة لإيضاح أسباب تلك القرارات، ولكن حدث ما لم يكن متوقعاً حيث خرج وزير الإعلام الأردني بتصريح خطير، “مبنية استنتاجاته على أحقاد عنصرية تجاه السوريين، حيث أدعى المومني “أن 49% من التعليقات السلبية على وسائل التواصل الاجتماعي ضد قانون الضريبة مصدرها سوريا”، وكأن السوريون قد تركوا جميع همومهم ومشاكلهم الحياتية ليتفرغوا لشؤون الحياتية الأردنية، وأثار هذا التصريح سخرية واستهزاء الأردنيين، والذين أعربوا أيضاً عن ترحيبهم بمنحهم الجنسية السورية.

فيما عبّر السوريون عن استيائهم بسبب تعمد وزير الإعلام الأردني الإساءة لهم، وهنا نوجه سؤالاً لوزير الإعلام الأردني، “هل المحتجون الذين ملؤوا شوارع الأردن اليوم أيضاً سوريين؟”.



يذكر أن معظم دول العالم عمدت في الأونة الأخيرة لإلصاق تهم بالسوريين، وخاصة عند وقوع تفجير في منطقة ما، حتى وإن كان انفجاراً على سطح المريخ؟.



وكالات