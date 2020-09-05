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مسؤول إماراتي لصحيفة عبرية: افتتاح سفارة إماراتية في الكيان الإسرائيلي خلال 5 أشهر

بالتزامن مع التطبيع الإماراتي مع الكيان الإسرائيلي، أفاد مسؤول إماراتي بافتتاح بلاده سفارة في الأراضي المحتلة، خلال الأشهر القليلة المقبلة.

ونقلت صحيفة “إسرائيل اليوم”، عن مسؤول إماراتي يعمل في وزارة الخارجية، قوله: “أعتقد أن الإسرائيليين سيكونون قادرين على الحصول على تأشيرات سفر إلى الإمارات من سفارة ستفتح في إسرائيل بعد 3 إلى 5 أشهر من الآن” حسب وصفه.

وأضاف المسؤول الإماراتي: “أبو ظبي أيضاً تدرس فتح قنصلية في مدينة حيفا أو الناصرة، تعمل إلى جانب السفارة في إسرائيل”.

وتابع: “نريد لقنصليتنا الرسمية أن تكون متاحة للجمهور العربي في إسرائيل، وبالتأكيد مدينة الناصرة مرشحة رئيسية، وقريباً سنقرر كيف ومتى ستفتح بعثاتنا الدبلوماسية”.

وأردف كلامه قائلاً: “نطمح إلى اتفاق سلام مع إسرائيل، لكن السلام يتم في الواقع مع جميع الإسرائيليين..”.

وكانت وزارة خارجية الكيان الإسرائيلي، قد أعلنت قبل أيام، أن مسؤولين من الجانبين بحثوا افتتاح سفارات في الكيان الإسرائيلي والإمارات خلال محادثات جرت في أبو ظبي بمشاركة مسؤولين أمريكيين.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن مؤخراً، التوصل إلى اتفاق سلام وصفه بالتاريخي بين الكيان الإسرائيلي والإمارات برعاية أمريكية، قائلاً على حسابه الرسمي بـ “تويتر”: “انفراجة كبيرة اليوم! اتفاقية سلام تاريخية بين صديقينا العظيمين، إسرائيل والإمارات العربية المتحدة”، حسب وصفه.

كما أعلن ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في 13 آب الفائت، عن الاتفاق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على وقف خطة “إسرائيل” لضم أراضٍ فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، فيما قال نتنياهو في تغريدة: “إنه يوم تاريخي”.