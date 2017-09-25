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مركز التنسيق الروسي: 4 آلاف طن من مواد البناء قريبا إلى سورية بحرا

وضع مركز التنسيق الروسي في حميميم اليوم مركزا طبيا متنقلا في قرية تل السوس في منطقة دير حافر بريف حلب الشرقي.مركز التنسيق الروسي: 4 آلاف طن من مواد البناء قريبا إلى سورية بحرا

وأفاد رئيس المجموعة الطبية في المركز أنطون سميرنوف في تصريح للصحفيين بأن المركز الطبي المتنقل “سيقدم خدمات طبية للأهالي في قرية تل السوس في مجال أمراض الجهاز الهضمي وأمراض الأطفال إضافة إلى تقديم ادوية ضرورية للمرضى”.

من جانبه لفت ممثل مركز التنسيق الروسي سوسلان تسيبويف إلى أنه تم “تقديم طنين من المساعدات الانسانية لأهالي القرية بعد الاطلاع على مدى حاجة الأهالي للمساعدات بعد عودتهم إلى قراهم التي حررها الجيش العربي السوري من الإرهاب”.

وفي السياق ذاته أكدت وزارة الدفاع الروسية في بيان نشرته على موقعها الالكتروني أن روسيا “سترسل إلى الجمهورية العربية السورية عن طريق البحر ما يزيد على 4 آلاف طن من مواد البناء ومعدات إنشائية خاصة بإعادة إعمار البنى التحتية الحيوية المتضررة من الأعمال الإرهابية”.

وأوضح البيان أن هذه المواد “تشمل معدات ومواد بناء لإعادة تشغيل طرق المواصلات البرية والحديدية وأنابيب جر مياه الشرب وخطوط التغذية

الكهربائية لمنظومات الاتصالات الهاتفية والبرقية والمشافي والمدارس والخدمات الاجتماعية الأخرى”.

وقدمت روسيا الاتحادية خلال الفترة الماضية كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية في عشرات البلدات بمختلف المحافظات تم توزيعها بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية في سورية لضمان وصولها الى مستحقيها.

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