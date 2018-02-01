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مرسوم تشريعي لملء المقعد الشاغر في الدائرة الانتخابية لمحافظة طرطوس

 

أصدر الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم رقم 44 لعام 2018 القاضي بتحديد يوم الرابع والعشرين من شباط القادم موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية لملء المقعد الشاغر في الدائرة الانتخابية لمحافظة طرطوس عن القطاع ب.

وفيما يلي نص المرسوم

المرسوم رقم 44

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

وعلى أحكام قانون الانتخابات العامة رقم 5 تاريخ 24-3-2014.

يرسم ما يلي:

المادة (1)

يحدد يوم الرابع والعشرين من شهر شباط لعام ثمانية عشر وألفين للميلاد موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية لملء المقعد الشاغر في الدائرة الانتخابية لمحافظة طرطوس عن القطاع ب.

المادة(2)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

دمشق في 15-5-1439 هجري الموافق لـ31-1-2018 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

المصدر: سانا

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