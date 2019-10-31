مدير عدرا الصناعية ينفي خروج المدينة من الخدمة بسبب السيول

نفى مدير عدرا الصناعية ما تم تناقله حول خروج المدينة من الخدمة بسبب السيول .



وبينّ مدير مدينة عدرا الصناعية في ريف دمشق فارس فارس “أن ما أشيع عن سيل مائي دخل إلى معامل المدينة هو أمر مبالغ فيه”



ووضح فارس “أن ما حدث ليلة الخميس الماضي هو هطول كميات كبيرة من الأمطار تسببت بسيول مائية ضمن مدينة عدرا الصناعية وخارجها.”



وأضاف فارس أن المدينة كانت باشرت بتنفيذ قناة درء سيول تمكن من استيعاب الكمية الأكبر من مياه السيل الذي تحول باتجاه المدينة الصناعية، ولكن جزء من المياه دخل إلى المدينة وتسبب بالضغط على شبكة الصرف الصحي، ونتيجة الضغط على شبكة الصرف الصحي فقد خرجت المياه في مستودع أحد المعامل.



وأكد فارس “أنه لم يخرج أي معمل عن الخدمة ضمن المدينة ولا يوجد أضرار كبيرة وحتى المعمل الذي دخلت المياه إلى مستودعه ما يزال ضمن الخدمة، وهو معمل للصناعات البلاستيكية، حيث أن المياه لم تغمر المستودع ولم تصل لأكثر من خمسة سم ضمن المستودع.



ولفت فارس إلى أن المدينة نفذت مشروع قناة درء السيول وهي جاهزة بنسبة جيدة، وهناك جزء من القناة يقطع طريق الضمير وهو جزء خاص بمؤسسة المواصلات الطرقية لتنفيذ عبارة تحت الطريق لنقل المياه من الجهة الشمالية إلى الجهة الجنوبية وصولاً إلى بحيرة العتيبة، وقد باشرت المؤسسة بتنفيذ العبارة.



وكانت مدينة عدرا الصناعية تعرضت في شتاء العام الماضي لفيضان مائي نتيجة السيول القادمة من الجبال المحيطة بالمدينة والسيل القادم من سد الضمير، تسببت بأضرار كبيرة في معامل القطاع الخامس من المدينة وخروجها من الخدمة، ووفاة عاملتين كانتا عالقتان في إحدى المستودعات.



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