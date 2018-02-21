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محمد خير الجراح: شاعر «هارون الرشيد»

 

يعدّ محمد خير الجراح واحداً من النجوم السوريين الذين ينجحون بمختلف الأدوار المتنوعة التي توكل إليهم. في الكوميديا، يعتبر الفنان سيّدها ولعب أدواراً بارزة منها شخصية «أبو بدر» بمسلسل «باب الحارة»، وهو الرجل الذي يخاف زوجته فوزية (شكران مرتجى).

لكن يبدو أن النجم أمام إمتحان كبير ومهمّ، إذ يطلّ بدور تاريخي سيكون محطّ إهتمام المشاهدين. فقد أوكلت إليه شخصية الشاعر العباسي إسماعيل أبو العتاهية في مسلسل «هارون الرشيد» (تأليف عثمان جحى) أشهر خليفة عباسي. الشاعر الذي عرفت حياته مطبّات عدة بين إغراءات الحياة وملّذاتها، ودعوته لاحقاً الناس إلى التزوّد من دار الفناء إلى دار البقاء، سجنه هارون الرشيد وهدّده بالقتل إن لم يقل الشعر. يذكر أن «هارون الرشيد» يلعب بطولته النجم قصي خولي، فيما سيخرج العمل عبد الباري أبو الخير وتنتجه «غولدن لاين» لصالح قنوات «أبو ظبي» وستدور الكاميرا بين أبو ظبي ودمشق.

 

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