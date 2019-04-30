محطة توليد "بانياس".. جهود وفق الإمكانيات

أنهى عمال وفنيو الشركة العامة لتوليد الطاقة الكهربائية في مدينة بانياس أعمال صيانة وإعادة تأهيل مرجل المجموعة البخارية الثانية، إضافة إلى العمل على إصلاح وصيانة صمامات التحكم لعنفة المجموعة الثانية ورفع حمولة المجموعة من /50 ميغاواط/ إلى /75 ميغاواط/ وبجهود الفنيين في الشركة وبدون خبرات أجنبية.



وبيّن مدير الشركة المهندس "نذير دنورة"، في تصريح خاص لجريدتنا: "أنه يتم حالياً إنجاز عدد من المشاريع التي تمكن من استمرار عمل المحطة وتوفير الطاقة الكهربائية اللازمة ومنها المباشرة بأعمال تأهيل العنفة الغازية 34 ميغاواط وتحويلها للعمل على الغاز الطبيعي، إضافة إلى المازوت من قبل شركة "مبنا الإيرانية"، ومدة المشروع 18 شهر".



كما يتم العمل على المباشرة بتنفيذ عقد استبدال وشائع موفر المجموعة الرابعة، ومدة المشروع ثلاثة أشهر إضافة إلى إجراء صيانة للمجموعة مما سيؤدي إلى استقرار عملها وزيادة موثوقيتها ورفع الاستطاعة المولدة.



ونوه دنورة، إلى أنه يتم متابعة العمل على إجراء الصيانات الدورية والوقائية للمجموعات الأربع والمحافظة على جاهزيتها.

معاناة الشركة تتلخص بالتقادم الزمني للمجموعات وخصوصاً المجموعات البخارية 1+2 حسب المدير "دنورة"، مؤكداً أن إجراء صيانات عامة غير متاح حالياً بسبب عدم إمكانية تأمين القطع التبديلية الضرورية واللازمة لإجرائها، إضافة لعدم إمكانية استقدام الخبراء بسبب الحصار والمقاطعة الاقتصادية للبلد وهو ما أدى إلى انخفاض في حمولة هذه المجموعات وخصوصاً البخارية (1+2) .



جهود العاملين في الشركة والعمل المتواصل على مدار 24 ساعة ساهما في التغلب على ظروف الحصار واستمرار تشغيل المحطة حيث يتمّ إجراء الصيانات الوقائية والدورية وإصلاح الأعطال وبأيدٍ وخبرات وطنية للمحافظة على استمرار تشغيل هذه المجموعات، وتغذية الشبكة العامة بالطاقة الكهربائية حيث تجاوزت نسبة التنفيذ النسبة المخطط لها، فقد كانت نسبة التنفيذ عام 2017 113% وارتفعت إلى 96% خلال عام 2018 وفقاً لحديث مدير الشركة، مشيراً إلى أن قدم المجموعات أدى إلى انخفاض كمية الاستطاعة المولدة إلى حوالي 550 ميغاواط، وحالياً وبسبب الحصار الاقتصادي على المشتقات النفطية على بلدنا فقد انخفض الإنتاج الكلي للمجموعات إلى حوالي 250 ميغا واط يوميا حالياً.



يشار إلى أن الشركة العامة لتوليد الطاقة الكهربائية في بانياس من أقدم الشركات في وزارة الكهرباء، حيث تقوم بإنتاج الطاقة الكهربائية من خلال أربع مجموعات توليد بخارية، الاستطاعة الاسمية لكلّ مجموعة /170/ ميغاواط، ومجموعتين غازيتين، استطاعة كل مجموعة /138/ ميغاواط، إضافة إلى عنفة غازية باستطاعة اسمية 34 ميغا واط لحالات الطوارئ والإقلاع أي باستطاعة إجمالية تقدر بـ /990/ ميغاواط وقد نفذت تلك المجموعات على ثلاث مراحل اعتباراً من عام 1982.



نورس علي