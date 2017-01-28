محافظ حلب: تركيب 140 خزاناً إضافياً للمياه في الأحياء المحررة

قال محافظ حلب حسين دياب إن حلب تعاني من “انقطاع تام للمياه منذ منتصف الشهر الجاري” نتيجة إقدام تنظيم داعش الإرهابي على قطعها بشكل متعمد من مصدرها الوحيد على نهر الفرات في منطقة الخفسة بريف حلب الشرقي.



وخلال جولته أمس على عدد من الأحياء السكنية لفت محافظ حلب “إلى استمرار بذل كل الجهود الممكنة لتأمين المياه للمواطنين في مختلف الأحياء” عبر توزيعها بالإسالة من خلال نحو 65 صهريجاً أو عن طريق خزانات موزعة على الأحياء والتي يزيد عددها على 550 خزانا بسعات مختلفة تتراوح بين 5 و 95 مترا مكعبا لكل منها وتتم تعبئتها بصورة دورية ودائمة.



وبين دياب أنه يتم تركيب واستثمار 140 خزانا إضافيا في الأحياء التي أعاد إليها الجيش العربي السوري الأمن والاستقرار فضلا عن توفير المياه من خلال الآبار التي حفرت وجهزت خلال الفترة الماضية ويبلغ عددها نحو 100 بئر عام واعدا بوضع آبار جديدة في الخدمة قريباً لتعمل إلى جانب 300 بئر خاص.



وأضاف محافظ حلب أن هناك 1500 صهريج خاص تخدم المواطنين وتخضع لرقابة شديدة من مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك للتأكد من سلامتها والالتزام بالتسعيرة المحددة.

وقال محافظ حلب ..” إن كل المساعي تبذل بالتعاون مع وزير الموارد المائية والهلال الأحمر العربي السوري والمبادرات الأهلية لتأمين إعادة ضخ المياه للأهالي” واصفا ما ارتكبه إرهابيو داعش بـ “الجريمة ضد الإنسانية” مستغربا “عدم تحرك المنظمات الدولية التي تدعي حرصها على الإنسانية ودفاعها عن حقوق الإنسان”.



-كما تفقد المحافظ اليوم عمليات الصيانة والتأهيل الجارية في حي صلاح الدين بمدينة حلب واطلع على ما أنجزته الورشات الفنية من فتح الشوارع الرئيسية والفرعية وترحيل الأنقاض من دوار صلاح الدين باتجاه حي المشهد وشارع الألبسة.



من جانبه بين المهندس محمد حزوري مدير دائرة الأنصاري الخدمية في مجلس المدينة أن نسبة تنفيذ الأعمال في أحياء صلاح الدين والإذاعة وسيف الدولة وأرض الناصر والمشهد تجاوزت 75 بالمئة والعمل مستمر لاستكمال فتح الشوارع الفرعية بأسرع وقت ممكن.



إلى ذلك تفقد المحافظ أيضا مشروع تنفيذ تفريعة كهربائية بطول 5ر6 كم لخط التوتر العالي 230 ك ف أ الممتد من محطة المعالجة بالراموسة وحتى دوار الباسل عبر أوتستراد الحمدانية وتابع أعمال رفع وتثبيت أبراج التوتر العالي لافتا إلى أن سرعة إنجاز المشروع ستنعكس إيجابا على توفير الكهرباء بصورة أكثر استقرارا لمدينة حلب.



وبين المهندس حسام حاج اسماعيل مدير فرع المنطقة الشمالية في مؤسسة نقل الكهرباء بحلب أن نسبة تنفيذ المشروع تجاوزت 90 بالمئة مشيرا إلى أن المشروع هو حل بديل حيث سيؤمن إيصال الكهرباء لمدينة حلب دون الحاجة للمرور بمحطة الضاحية التي دمرها الإرهابيون.

سانا