مجلس مدينة يبرود: 60 مسحة لأهالي يبرود وكلها سلبية

بين رئيس مجلس مدينة يبرود، أيمن حيدر أنه بعد الحجر على بلدة رأس المعرة اتخذ مجلس مدينة يبرود عدة خطوات احترازية منها إغلاق المسارح والمنتزهات والجمعيات والأندية لمدة 15 يوماً.



كما تم تشكيل لجنة وظيفتها تأمين كل المستلزمات الغذائية لبلدة رأس المعرة، مع تأمين برادات لنقل موسم ثمار الكرز والمشمش وغيره.



وأشار الى أن هناك مسحات طبية تؤخذ بشكل مستمر لأهالي يبرود المخالطين لبلدة رأس المعرة وبعض الحالات المشتبه فيها، وحتى الآن ظهرت نتيجة 60 مسحة وكلها سلبية وبانتظار نتيجة 16 مسحة في مخابر الوزارة.



نينار أف أم