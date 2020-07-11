مجلس مدينة حلب :معالجة الأبنية الآيلة للسقوط بأسرع وقت ممكن

أوضح رئيس مجلس مدينة حلب، معد مدلجي،أنه سيجري الإسراع والانتهاء تماما في إنجاز تقارير السلامة العامة ومعالجة الأبنية ذات الخطورة العالية والآيلة للسقوط كافة، والتي تهدد السلامة العامة في أسرع وقت ممكن، وذلك بالتعاون مع مؤسسة الإسكان العسكرية”.



وبين مدلجي أن قمع مخالفات البناء في مهدها مستمر "ولا يمكن السماح مطلقا لتجار البناء بمعاودة عملهم غير المشروع، والذي يدر عليهم أرباح كثيرة في الأحياء الشعبية التي تكثر فيها المخالفات، وقد كثفنا عمل دوريات المراقبة في جميع أحياء المدينة لمنع حدوث مثل تلك المخالفات"، ولفت إلى أنه يتم تنظيم الضبوط الشرطية بحق المخالفين وفق المرسوم ٤٠ لعام ٢٠١٢، وأن مجلس المدينة يخلي الأبنية المخالفة من قاطنيها قبل أي عملية هدم.



الوطن