مجلس الوزراء يسمح بافتتاح صالات التعازي ويطالب بتسريع مسابقة التعاقد مع المسرحين

وافق مجلس الوزراء السوري، خلال جلسته الأسبوعية برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس المجلس، على إعادة افتتاح صالات التعازي مع التشدد بتطبيق الإجراءات الاحترازية للتصدي لوباء كورونا، كما طالب بتسريع الإعلان عن مسابقة التعاقد مع المسرحين من خدمة العلم.



كما وافق على رفع قيمة الوجبة الغذائية الوقائية اليومية المخصصة للعاملين المستحقين لها في الجهات العامة ويستفيد منه 131 ألف عامل، بمبلغ إجمالي إضافي قدره نحو تسعة مليارات ليرة سنوياً.



ووجه مجلس الوزراء بتسريع خطوات الإعلان عن مسابقة للتعاقد مع المسرحين من خدمة العلم، مع إعفائهم من الامتحان الشفهي والاقتصار على الامتحان المؤتمت والسماح لهم بتسجيل ثلاث رغبات تتضمن الجهات التي يرغبون العمل فيها.



وأكد رئيس مجلس الوزراء على الوزارات كافة متابعة متطلبات مشروع الإصلاح الإداري ووضعه موضع التنفيذ بما ينعكس إيجاباً على أداء الجهات العامة، وضرورة وضع الخطط والبرامج التنفيذية للبيان الحكومي بما يحقق النهوض بواقع مختلف القطاعات وفق الأولويات والإمكانيات المتاحة، ومتابعة شؤون المواطنين والتعاون مع الإعلام الوطني، مشدداً على تطبيق عدالة التوزيع في قطاعي الكهرباء ومياه الشرب ووضع الخطط البديلة للتصدي لأي طارئ في مجال تقديم الخدمات وتوفير السلع.



واعتمد مجلس الوزراء الخطة الإنتاجية الزراعية للموسم الزراعي 2020-2021، وبحث تأهيل معمل مسكنة تمهيداً لإعادة إدراج زراعة الشوندر السكري في الخطة الزراعية للعام القادم، وكلف الوزارات المعنية بالتعاون مع الاتحادات ذات الصلة لوضع رؤية لتطوير القطاع الزراعي.



ووضع برنامج زمني لشق طرقات زراعية بالمناطق الحراجية التي تعرضت للحرائق في سهل الغاب بالتزامن مع إعادة تشجيرها لدعم جهود تنمية المنطقة، ووافق على استلام الأقطان المحبوبة للموسم الحالي من الحسكة وبعض المناطق بالرقة ودير الزور دون التقيد بشهادة المنشأ.



وأكد المجلس ضرورة استكمال إجراءات تعميم آلية توزيع الخبز عبر بطاقة الخدمات الإلكترونية في كل المحافظات، ووافق على تمويل مشروع رفع التلوث عن نهر بردى من خطة إعادة الإعمار، وجدد التأكيد على دعم دوائر الصحة المدرسية وتوفير ما يلزمها ومتابعة عملية الرصد التي تقوم بها فرق التقصي في المدارس.



وطالب مجلس الوزراء من وزارتي الخارجية والإدارة المحلية تقديم تقرير شامل عن واقع العمل الإغاثي المقدم من المنظمات الدولية لوضع الآلية المناسبة لتنظيمه وإيصاله إلى أكبر شريحة من المستفيدين.



بدوره، قدم وزير التعليم العالي والبحث العلمي عرضاً حول مفاضلة القبول الجامعي، مشيراً إلى زيادة مراكز التسجيل المعتمدة للمفاضلة وتوفير متطلباتها، وتم تكليف الوزارة بعقد ورشات عمل مع الجهات المعنية لتطوير منظومة التعليم العالي وسياسة الاستيعاب الجامعي.



