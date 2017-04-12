بوتين: سورية تخلصت من الأسلحة الكيميائية ونفذت جميع التزاماتها بهذا الشأن
أضرار مادية جراء استهداف المجموعات الإرهابية بـ 4 قذائف هاون قرية المجيمر بالسويداء
تجدد الاشتباكات في عين الحلوة جنوب لبنان بعد تعذر انتشار القوة المشتركة في حي الطيرة
العرض الاميركي الجديد لتسوية الازمة السورية
مجلس النواب المصري يوافق بالإجماع على إعلان حالة الطوارئ في البلاد
بدء المرحلة الأولى من اتفاق الزبداني ــ كفريا والفوعة
مقتل جنديين روسيين بقذائف الإرهابيين
«داعش» يؤجّل خطط «التحالف» لمعركة الرقة؟
السيطرةعلى جبل الأبتر ومساحات واسعة جنوب تدمر والقضاء على عدد كبير من إرهابيي “النصرة” و“داعش” في ريف حماة ودير الزور
تجدد الاشتباكات في مخيم عين الحلوة
إصابة 10 أشخاص في انفجار بمقر قوات مكافحة الشغب في محافظة ديار بكر جنوب شرق تركيا
مجلس الدوما: روسيا سترد على الفور في حال تعرض الوحدات الروسية في سورية لهجوم
تطبيق نظرية العدو الحيوي
الجيش يستعيد معردس ويصمد في المنشية
الأمن العام يوقف لبنانيين اثنين لانتمائهما لتنظيم “داعش” الإرهابي

مجلس النواب المصري يوافق بالإجماع على إعلان حالة الطوارئ في البلاد

وافق أمس مجلس النواب المصري بالإجماع على قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة ثلاثة أشهر.

وذكر موقع اليوم السابع أن “مجلس النواب وافق بالإجماع على قرار الرئيس السيسي بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من الأمس”.

يذكر أن السيسي أعلن أول أمس حالة الطوارىء في مصر وتشكيل مجلس أعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف وذلك إثر اجتماع لمجلس الدفاع الوطني المصري عقده السيسي في أعقاب التفجيرين الإرهابيين اللذين استهدفا كنيستي المرقسية ومارجرجس في مدينتي الاسكندرية وطنطا وأسفرا عن مقتل 44 شخصا وإصابة أكثر من 126 آخرين بجروح.

وكالات

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.