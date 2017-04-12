مجلس النواب المصري يوافق بالإجماع على إعلان حالة الطوارئ في البلاد

وافق أمس مجلس النواب المصري بالإجماع على قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة ثلاثة أشهر.



وذكر موقع اليوم السابع أن “مجلس النواب وافق بالإجماع على قرار الرئيس السيسي بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من الأمس”.



يذكر أن السيسي أعلن أول أمس حالة الطوارىء في مصر وتشكيل مجلس أعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف وذلك إثر اجتماع لمجلس الدفاع الوطني المصري عقده السيسي في أعقاب التفجيرين الإرهابيين اللذين استهدفا كنيستي المرقسية ومارجرجس في مدينتي الاسكندرية وطنطا وأسفرا عن مقتل 44 شخصا وإصابة أكثر من 126 آخرين بجروح.

وكالات