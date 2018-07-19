مجلس التعليم العالي يعدل آلية الإيفاد الخارجي

عدل مجلس التعليم العالي آلية الإيفاد الخارجي لحائز الدرجة الجامعية الأولى للدراسات العليا لتصبح على مرحلتين.

وتتضمن المرحلة الأولى حسب قرار أصدره المجلس اليوم إيفاد الطالب للحصول على درجة الماجستير لمدة سنتين مضافاً إليها مدة دراسة اللغة وعلى الموفد بعد حصوله على هذه الدرجة أن يعود إلى الوطن وفق المواعيد المحددة في قانون البعثات العلمية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 6 لعام 2013 وتعديلاته.

وفي المرحلة الثانية يتم الإيفاد للحصول على درجة الدكتوراه لمدة ثلاث سنوات مضافا إليها مدة دراسة اللغة أما إذا كان الإيفاد إلى البلد ذاته الحاصل منه الموفد على درجة الماجستير فلا يمنح مدة لدراسة اللغة.

ويطبق قرار الإيفاد الخارجي للحصول على درجة الدكتوراه مروراً بالماجستير بدءاً من تاريخ صدور هذا القرار ويتم تمديد الإيفاد وتجميده للموفد المشمول بأحكام هذا القرار وفق أحكام قانون البعثات العلمية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 6 لعام 2013 وتعديلاته.

وبموجب القرار تعدل قرارات الموفدين إلى روسيا وإيران والهند والصين قبل صدور القرار الجديد ويمنح الموفد للحصول على درجة الماجستير مدة سنتين مضافا إليها مدة دراسة اللغة فيما يمنح الموفد للحصول على درجة الدكتوراه مدة ثلاث سنوات مضافا إليها مدة دراسة اللغة ويمدد للموفد في الحالتين المذكورتين وفق أحكام قانون البعثات العلمية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 6 لعام 2013 وتعديلاته.

كما تعدل مدة إيفاد الطالب وفق أحكام قانون البعثات العلمية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 6 للحصول على درجة الدكتوراه مروراً بالماجستير إلى خمس سنوات إذا كانت مدة إيفاده أقل من خمس سنوات مضافاً إليها مدة دراسة اللغة ويمدد له وفق أحكام قانون البعثات العلمية.

ويمنح الموفد وفق أحكام قانون البعثات العلمية رقم 20 لعام 2004 مدة ستة أشهر إضافية إذا كانت مدة إيفاده أربع سنوات ويمدد له وفق أحكامه إذا كانت مدة الإيفاد خمس سنوات فيمدد له سنة ونصف السنة فقط.

وبين القرار الجديد ان التمديد والتجميد للموفد يتم وفق الأسس المعتمدة وتطبق أحكام هذا القرار على جميع الموفدين حالياً سواء أكانوا ضمن مدة الإيفاد الأساسية أم التمديد أم التجميد ولا تطبق على الموفد في الاختصاصات السريرية في كليات الطب.



المصدر: سانا