مجزرة جديدة لطيران النظام السعودي في صعدة

ارتكب طيران نظام بني سعود اليوم مجزرة جديدة راح ضحيتها خمسة مدنيين يمنيين بينهم امرأة إثر غارة استهدفت مديرية مجز بمحافظة صعدة اليمنية.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية سبأ عن مصدر أمني في صعدة قوله إن “طيران العدوان شن غارة استهدفت بدوا رحلا في مديرية مجز ما أدى إلى استشهاد خمسة مواطنين بينهم امرأة وإصابة آخر كحصيلة غير نهائية” مبينا أن هذه الجريمة الوحشية تأتي ضمن جرائم العدوان واستهدافه المتواصل اليمنيين وكل ما يتصل بحياتهم.

وكان ستة يمنيين قتلوا وأصيب أربعة آخرون جراء غارات شنها طيران النظام السعودى أمس على محافظة الحديدة غرب اليمن في اطار العدوان المتواصل الذي يشنه هذا النظام على اليمنيين منذ آذار عام 2015.

إلى ذلك أعلن مصدر عسكري يمني مقتل وإصابة عدد من مرتزقة العدوان في عملية نوعية نفذها الجيش اليمني واللجان الشعبية استهدفت مواقعهم بمنطقة حام الأسفل في مديرية المتون.

وأشار المصدر إلى أن وحدة الهندسة بالجيش اليمني واللجان الشعبية دمرت آلية بمن فيها من مرتزقة العدوان في صحراء الأجاشر شمال شرق محافظة الجوف.

وفي وقت سابق اليوم استهدفت القوة الصاروخية للجيش اليمنى واللجان الشعبية بصاروخ باليستى مقرا لقوات نظام بنى سعود فى نجران جنوب غرب السعودية.