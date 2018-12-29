متى سيحرقون كتب أدونيس

الجمل : متى ستحرقون كتب أدونيس كما فعل أجدادكم بمؤلفات ابن رشد ؟ انتظروا قليلا فالإخونج قادمون مع جواسيس السفارات لكي يحرقوا أفكارنا العلمانية داخل رؤوسنا، وسوف يدفعون لكم أكثر من أولئك الذين يدفعون للصفحات الصفراء المتخصصة بالردح والشتم والتخوين .. قد لانتفق مع أدونيس سياسيا، ولكنه الإسم الأبرز في مدرسة الحداثة التي خلقت كل هذا التيار المتنور المتحرر من سيطرة رجال الدين، والذي وقف سدا منيعا ضد الإرهابيين، فلا تضلوا عن العدو الحقيقي ..

بعض من أعمال الرجل التي لايعرفها من يشتمونه:

في الشِعر:

قصائد أولى، دار الآداب، بيروت، 1988.أوراق في الريح، دار الآداب، بيروت، 1988.أغاني مهيار الدمشقي، دار الآداب، بيروت، 1988.كتاب التحولات والهجرة في أقاليم النهار والليل، دار الآداب، بيروت، 1988.المسرح والمرايا، دار الآداب، بيروت، 1988.وقت بين الرماد والورد، دار الآداب، بيروت، 1980.هذا هو اسمي، دار الآداب، بيروت، 1980.مفرد بصيغة الجمع، دار الآداب، بيروت، 1988.كتاب القصائد الخمس، دار العودة، بيروت، 1979.كتاب الحصار، دار الآداب، بيروت، 1985.شهوة تتقدّم في خرائط المادة، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، 1988.احتفاءً بالأشياء الغامضة الواضحة، دار الآداب، بيروت، 1988.أبجدية ثانية، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، 1994.الكتاب I، دار الساقي، بيروت، 1995.الكتاب II، دار الساقي، بيروت، 1998.الكتاب III، دار الساقي، بيروت، 2002.فهرس لأعمال الريح، دار النهار، بيروت.أول الجسد آخر البحر، دار الساقي، بيروت، 2003.تنبّأ أيها الأعمى، دار الساقي، بيروت، 2003.تاريخ يتمزّق في جسد امرأة، دار الساقي، بيروت، 2007.ورّاق يبيع كتب النجوم، دار الساقي، بيروت، 2008.2) الأعمال الشعرية الكاملة

الأعمال الشعرية الكاملة، دار المدى، دمشق، 1996.

3) دراسات:

مقدمة للشعر العربي، دار الفكر، بيروت، 1986.زمن الشعر، دار الساقي، بيروت، 2005.الثابت والمتحول، بحث في الإبداع والإتباع عند العرب،الأصول،تأصيل الأصول،صدمة الحداثة وسلطة الموروث الديني،صدمة الحداثة وسلطة الموروث الشعري،دار الساقي، بيروت، 2001.

فاتحة لنهايات القرن، دار النهار، بيروت.سياسة الشعر، دار الآداب، بيروت 1985.الشعرية العربية، دار الآداب، بيروت 1985.كلام البدايات، دار الآداب، بيروت 1990.الصوفية و السوريالية، دار الساقي، بيروت 1992.النص القرآني و آفاق الكتابة، دار الآداب، بيروت 1993.النظام والكلام، دار الآداب، بيروت 1993.ها أنت أيها الوقت، (سيرة شعرية ثقافية)، دار الآداب، بيروت، 1993.موسيقى الحوت الأزرق، دار الآداب، بيروت، 2002.المحيط الأسود، دار الساقي، بيروت، 2005.4) مختارات

مختارات من شعر يوسف الخال، دار مجلة شعر بيروت، 1962.ديوان الشعر العربي،الكتاب الأول، المكتبة العصرية، بيروت، 1964.الكتاب الثاني، المكتبة العصرية، بيروت، 1964.الكتاب الثالث، المكتبة العصرية، بيروت، 1968.ديوان الشعر العربي (ثلاثة أجزاء)، طبعة جديدة، دار المدى، دمشق، 1996.

5) ترجمات:

حكاية فاسكو، وزارة الإعلام، الكويت، 1972.السيد بوبل، وزارة الأعلام، الكويت، 1972.مهاجر بريسبان، وزارة الإعلام، الكويت، 1973.البنفسج، وزارة الإعلام، الكويت، 1973.السفر، وزارة الإعلام، الكويت، 1975.سهرة الأمثال، وزارة الإعلام، الكويت، 1975.مسرح جورج شحادة، طبعة جديدة، بالعربية والفرنسية، دار النهار، بيروت.الأعمال الشعرية الكاملة لسان جون بيرس،منارات، وزارة الثقافة والإرشاد القومي، دمشق، 1976. طبعة جديدة، دار المدى، دمشق.

منفى، وقصائد أخرى، وزارة الثقافة والإرشاد القومي، دمشق، 1978.

مسرح راسينفيدر ومأساة طيبة أو الشقيقان العدوان، وزارة الإعلام، الكويت، 1979.

الأعمال الشعرية الكاملة لإيف بونفوا، وزارة الثقافة، دمشق، 1986.كتاب التحولات، أوفيد، المجمع الثقافي، أبو ظبي، 2002.الأرض الملتهبة، دومينيك دوفيلبان، دار النهار، 2004