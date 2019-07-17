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ماهي فوائد الموز..ومتى تمنعين طفلك تناول الموز؟

- يحسن بشرة الطفل ويزّودها بالمعادن والفيتامينات كما يقوم بدور هام لحمايتها من الجفاف والتشققات ويعطيها النضارة والنعومة.


- يقوي جسم الطفل ويكون درعاً واقياً ضد الأمراض الشائعة لدى الأطفال، كما يمنع الإصابة بالأنيميا أو فقر الدم لاحتواء الموز على نسبة عالية من الحديد الذي يعزز إنتاج الهيموجلوبين في كريات الدم الحمراء.


- يساعد تناول الموز الأطفال على تحسين كفاءة النوم لديهم فهو يحميهم من الأرق المستمر ولذلك يعد تناوله بشكل يومي أمر هام جدًا، احرصى عليه من اجل صحة طفلك وراحته.


- يحتوى الموز على بروتين هام يسمى التريبتوفان حيث يقوم الجسم بتحويله إلى هرمون السيرتونين الذي يزيد الشعور بالراحة والسعادة والاسترخاء فيغرق الطفل في النوم العميق.


-يحمي الطفل من الهزال والنحول العام، كما يساعد على نمو الأطفال وتقوية عظامهم وأسنانهم وأظافرهم؛ لغناه بالكالسيوم والبوتاسيوم.


- يعالج ضغط الدم المرتفع وينظمه ضمن المعدل الطبيعي كما يزود الطفل بالسكريات اللازمة لإنتاج الطاقة وتعزيز النشاط والحيوية لدى الطفل.


- تناوله فعال جدًا وضرورى من أجل الأطفال الذين يعانون من ضعف البنية أو الإجهاد المزمن وقلة الحركة؛ فالموز فاكهة تقوّي عضلات الطفل وتُنشّط إنتاج الخلايا لديه.


- مفيد جدًا من أجل زيادة مستوى الذكاء لدى الطفل، كما يُساعد على تنشيط الذاكرة وتَحسين مستوى الاستيعاب والتركيز لديه.


- يفيد في علاج معظم حالات الإسهال المتكرّرة لدى الأطفال، على أن يُقدّم للطفل باعتدال لأن كثرة الموز قد تُسبّب الإمساك الشديد.


-يمكن تقديمه للطفل بهرس قطع صغيرة منه بالملعقة مع كميّةٍ بسيطة من الحليب أو الماء أو عصير البرتقال.


-كما يمكن خلطه بالقليل من الأفوكادو لتقوية جسم الطفل على أن يتناول ما يقارب نصف كوب من هذا الخليط مرتين يومياً.


-يمكن اعطاءه بعد الشهر السادس .


** ملحوظة أخيرة تتعلق بخرافة قديمة هو أن الموز مسؤول عن حساسية القصبات ويترك إذا كان الطفل يعاني من الكحة أو حساسية القصبات وهذا خطأ شائع فلا تترك كل هذه الفوائد إلا إذا كان الطفل يتحسس ( يتهيج صدره وتزيد الكحة ) عند تناول الموز حصرا