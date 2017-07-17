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ماكرون: اتفقت مع بوتين على مكافحة القرصنة الإلكترونية.

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن فرنسا وروسيا تتعاونان في مسألة مكافحة القرصنة الإلكترونية.ماكرون: اتفقت مع بوتين على مكافحة القرصنة الإلكترونية.

وأضاف ماكرون، لصحيفة Journal du Dimanche الفرنسية: “لم أتطرق خلال المباحثات الهاتفية الأولى، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى موضوع التدخل الروسي في الانتخابات بفرنسا، أخبرته بالمعطيات المتوفرة لدينا حول قرصنة الكمبيوترات وسلوك بعض وسائل الإعلام في هذا المضمار، وأن من المفروض أن لا تشكل هذه المسائل عقبات أمام العلاقة الثنائية بين بلدينا على الرغم من حساسيتها. ومن المهم أن ننشئ بروتوكولا من أجل تجنب تكرار الهجمات الإلكترونية. ونحن نعمل على ذلك”.

كما شدد الرئيس الفرنسي على أهمية تبادل البيانات والمعطيات بين “الأجهزة الرسمية المختصة” في روسيا وفرنسا.

يشار إلى أن روسيا تتعرض في الفترة الأخيرة لاتهامات متكررة، على لسان سياسيين غربيين، بالتدخل في انتخابات بلدانهم، وأبرز مثال على ذلك مزاعم التدخل الروسي في سير الانتخابات الأمريكية الأخيرة، الأمر الذي نفته روسيا بشدة عبر وزارة خارجيتها ومؤسسات حكومية رفيعة المستوى، مثل الكرملين الذي وصف المتحدث باسمه، دميتري بيسكوف، هذه المزاعم في وقت سابق بـ “الهراء المطلق”.


المصدر: نوفوستي

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