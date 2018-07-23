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ماذا يحدث في الرقة.. أميركا تجهز الدواعش لأمر خطير!

نقلت وكالة الأناضول التركية عن مصادر مطلعة قولها إن القوات الأمريكية في الرقة السورية، حولت مبنى مدرسة إلى سجن ضخم، لاحتجاز عناصر تنظيم “داعش”.

وذكرت المصادر أن السجن أقيم في بناء سابق لمدرسة وسط بلدة “عين عيسى” شمالي الرقة، ووسع وحول إلى سجن ضخم، يضم مئات النزلاء.

وأشارت المصادر إلى أن جميع العاملين في السجن من حرس ومشرفين ومحققين ومديرين هم من الأمريكيين، ويعملون بسرية تامة، ويستقبلون معتقلين بشكل شبه يومي.

كما لفتت أن جميع المعتقلين في السجن من أعضاء “داعش” الأجانب، ومعظمهم قادة في التنظيم.

وأحاطت القوات الأمريكية السجن، الذي تبلغ مساحته نحو 30 ألف متر مربع، بكاميرات مراقبة.

وأوضحت المصادر أن مهاجع السجناء تقع في القبو السفلي، فيما تقع في القسم الأرضي من السجن غرف صغيرة تستخدم للسجن الانفرادي.

وتركت سرية المكان فسحة لتساؤلات أطلقها ناشطون عما إذا كان نزلاؤه سجناء فعلا أم ضيوف تعدهم القوات الأمريكية لمهام لاحقة.

وتسيطر حاليا “قوات سوريا الديمقراطية”، التي تشكل وحدات حماية الشعب الكردي عمودها الفقري والمدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية، على الرقة منذ أكتوبر الماضي، بعد معارك ضد تنظيم “داعش”.

 

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