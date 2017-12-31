مروحيات أمريكية تنقل “دواعش” من جنوب الحسكة إلى جهة مجهولة
بوتين مهنئا الأسد بالأعياد: سنواصل دعم سوريا بكل ما يمكن
وحدات الجيش تستعيد السيطرة على بلدة عطشان و4 قرى وعدد من التلال بريف حماة
عام سقوط «داعش»: تحولات عسكريّة كبرى... و«ستاتيكو» سياسي
البيت الأبيض يؤكد الاتفاق بين الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران
اكتشاف مقبرتين جماعيتين لشهداء مدنيين وعسكريين أعدمهم (تنظيم داعش) بريف الرقة
إخراج عشرات المسلحين مع بعض أفراد عائلاتهم من منطقة بيت جن بريف دمشق
استشهاد مصور قناة “سما” وإصابة مراسلها بنيران الإرهابيين بريف إدلب
إنجاز الترتيبات النهائية لتنفيذ الاتفاق القاضي بإخراج أفراد المجموعات المسلحة في منطقة بيت جن
دعوات في لندن لإعادة فتح السفارة البريطانية في دمشق
الجيش ينهي عام الانتصارات الإستراتيجية باستعادة الغوطة الغربية
الجيش السوري .. يخوض أعنف معارك التطهير في ريف حماة
الجيش العربي السوري يتقدم بريف إدلب
خروج محطة الزارة عن الخدمة جراء استهدافها بقذائف صاروخية من قبل المجموعات المسلحة
لافروف: على القوات الأمريكية مغادرة الأراضي السورية بشكل كامل

ما لا تعرفونه عن صفار البيض

 

نسمع كثيراً عن أن تناول صفار البيض يسبب بعض المشاكل الصحية، إضافة إلى أن الأطباء يوصون بالحد من استهلاكه خصوصاً لدى الأفراد الذين يعانون من ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم أو ضغط الدم أو أمراض القلب.


واللافت أن الأبحاث أشارت الى أن ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم تتأثر بشكل أقل بالأطعمة التي تحتوي على الكوليسترول مثل البيض، مقارنة مع عوامل أخرى مثل الجنس، الأصل العرقي، الهرمونات والنمط الغذائي العام.

فعلى غرار بياض البيض، يحتوي الصفار على نسبة عالية من البروتين والعديد من الفيتامينات الأساسية والمعادن والدهون والسعرات الحرارية الصحية.

والسؤال الذي نطرحه هنا هو: ما هي فوائد صفار البيض؟

تشمل الفوائد الصحية المحتملة المرتبطة بصفار البيض ما يلي:

- زيادة وظيفة المناعة، بما في ذلك مضادات الأكسدة ومضادات الميكروبات، والعمل لمكافحة السرطان


- تحسين كثافة العظام وقدرتها على الصمود


- الحفاظ على صحة الأيض وتنظيمه


- الحفاظ على مستويات صحية من ضغط الدم


- تحسين صحة الجلد والشعر


- زيادة الامتصاص الغذائي أثناء الهضم


- الحد من التهابات الجسم بشكل عام


- تقليل مخاطر انسداد الأمعاء وحصى الكلى

 

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.