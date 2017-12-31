ما لا تعرفونه عن صفار البيض

نسمع كثيراً عن أن تناول صفار البيض يسبب بعض المشاكل الصحية، إضافة إلى أن الأطباء يوصون بالحد من استهلاكه خصوصاً لدى الأفراد الذين يعانون من ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم أو ضغط الدم أو أمراض القلب.









واللافت أن الأبحاث أشارت الى أن ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم تتأثر بشكل أقل بالأطعمة التي تحتوي على الكوليسترول مثل البيض، مقارنة مع عوامل أخرى مثل الجنس، الأصل العرقي، الهرمونات والنمط الغذائي العام.





فعلى غرار بياض البيض، يحتوي الصفار على نسبة عالية من البروتين والعديد من الفيتامينات الأساسية والمعادن والدهون والسعرات الحرارية الصحية.





والسؤال الذي نطرحه هنا هو: ما هي فوائد صفار البيض؟





تشمل الفوائد الصحية المحتملة المرتبطة بصفار البيض ما يلي:





- زيادة وظيفة المناعة، بما في ذلك مضادات الأكسدة ومضادات الميكروبات، والعمل لمكافحة السرطان









- تحسين كثافة العظام وقدرتها على الصمود









- الحفاظ على صحة الأيض وتنظيمه









- الحفاظ على مستويات صحية من ضغط الدم









- تحسين صحة الجلد والشعر









- زيادة الامتصاص الغذائي أثناء الهضم









- الحد من التهابات الجسم بشكل عام







