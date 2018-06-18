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ما سر إقبال بعض لاعبي كرة القدم على المتة؟

تجد المتة شعبية كبيرة وإقبالاً كبيراً بين لاعبي كرة القدم حول العالم، من بين هؤلاء اللاعبين الإنكليزيين “إيريك داير”، و”ديلي ألي” اللذين شوهدا في مناسبات عدة يشربان المتة.

وتوصف نكهة المتة بأنها في مكان ما بين الشاي الأخضر، والشاي الأسود، وتحتوي على فوائد متعددة، كتخفيف الصداع، وتقوية العضلات لدى الرياضيين، وتسهيل عملية الهضم، وتساعد في خسارة الوزن.

وتعتبر المتة المشروب الوطني في الأرجنتين، كما انتشرت في بلدان عربية مثل سوريا، ولبنان.

وبفضل المدرب “ماوريسيو بوتشيتينو” أصبح نجوم “توتنهام” من محبي المتة إذ قال “إريك داير”: “يضم الفريق بعض الإرجنتيين، لذا بدأت بشربها معهم”.

وأبرز اللاعبين ممن يعشقون المتة، “ليونيل ميسي” و “نيمار”، حيث عرفا بعشقهما لهذا المشروب أيضاً.

وقال اللاعب “داني روز” بأنه يحب قضاء أوقات الظهيرة بلعب الأونو وشرب المتة، والثرثرة مع إريك داير لمدة ساعة أو ساعتين.

ومن المتوقع أن تصبح للمتة شعبية كبيرة في بريطانيا بعد إقبال لاعبي كرة القدم في الفريق الإنكليزي بشربها. بحسب ما نشره موقع (ميرور).

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