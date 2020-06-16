مؤسسة المياه تعلن عن قطع المياه لعدة مناطق بدمشق

أعلنت المؤسسة العامة لمياه الشرب في محافظة دمشق عن تطبيق تقنين المياه في مدينة دمشق اعتباراً من تاريخ 15/6/2020، وذلك لمدة 6 ساعات من الساعة الرابعة بعد الظهر ولغاية الساعة العاشرة ليلاً في المناطق التالية:



(البرامكة - الحلبوني - بستان البختيار - الميدان - شارع خالد بن الوليد_ الحريقة - السويقة - شارع المهدي بن بركة - شارع بغداد – المزرعة_ العدوي - شرقي التجارة - العباسيين - الزبلطاني - كفرسوسة اللوان - نهر عيشة - أوتوستراد درعا - القدم).



محافظة دمشق _ المكتب الإعلامي