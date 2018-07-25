لهذه الأسباب تناولوا الثوم على الريق

يتميّز الثوم برائحته القوية، ولكن قدرته على هزيمة الأمراض وتعزيز الصحة هي أقوى بكثير فهو لا ينظم الدورة الدموية فحسب، بل يمنع أيضاً مشاكل القلب المختلفة ويحفز الوظيفة المناسبة للكبد والمثانة.

ما هي فوائد تناول الثوم على الريق؟

1- يحارب البكتيريا والسموم



إن تناول حصّ واحد من الثوم قبل الإفطار أي على معدة فارغة يسمح للثوم بالقضاء على البكتيريا والسموم التي سوف تتناولها لاحقاً خلال اليوم وذلك لأن عناصر الثوم المضادة للإلتهابات تبقى في الأمعاء لفترةٍ معيّنة. فتناول الثوم على الريق يعمل كمضاد للأكسدة ومضاد حيوي قوي للغاية، مما يجعله، في الأساس، دواءاً طبيعيًا وصحيًا لمعدتك.

2- يخفض مستويات الكوليسترول

إن مستخلصات الثوم فعّالة في الحدّ من مستويات الكوليسترول الكلي. على الرغم من أن هذا التأثير قصير الأجل ومتواضع، إلا أنه لا يزال أفضل من الأدوية المخفضة للدهون.

3- يعزز صحة القلب

من المعروف أن تناول الثوم على الريق يخفف من أعراض ارتفاع ضغط الدم كما أنه يمنع أيضاً مشاكل القلب. فتناول الثوم على الريق يخفض من فرص تطوير البلاك التي تؤدي إلى تصلب الشرايين ويحسّن من تدفق الدم إلى الأعضاء كافةً.

علاج مشاكل المعدة

إن تناول الثوم على الريق يحفز الهضم السليم والشهية الجيدة. سيساعدكم الثوم أيضاً على التحكم في الإجهاد ، وبالتالي يوقف إنتاج حمض المعدة الذي ينتجه جسمكم في كل مرة تشعورن فيها بالتوتر. من هنا إن الثوم يعتبر علاج مدهش لمشاكل الأعصاب، ولكن فقط عندما يتم استهلاكه على معدة فارغة.

نصائح لتناول الثوم على الريق بالشكل الصحيح



ببساطة ، قوموا بتقطيع فصوص الثوم إلى قطعٍ صغيرة، ثم ابتلعوها مع الماء تماماً كما عندما تتناولون حبة الدواء. فالماء يخفف قليلاً من حدّة الثوم على المعدة الفارغة ويمنع تطوير القرحة أو غيرها من المشاكل المعوية.