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لحل أزمة المواصلات نحتاج 200 باص نقل داخلي

بيّن عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل في محافظة ريف دمشق عامر خلف أن وزارة الإدارة المحلية والبيئة وزعت 50 باصاً من أصل 200 باص، بالإضافة إلى دفعة أخرى من الهدية المقدّمة من الصين والبالغة 100 باص، حيث تم تخصيص المحافظة بعدد منها، وذلك لتخديم بعض الخطوط فيها حسب الضغط الأكبر.

وبحسب ما قاله خلف، تنتظر محافظة ريف دمشق حالياً الدفعات الثانية لرفد خطوط مناطق أخرى، وإحداث خطوط جديدة في المحافظة، مضيفاً أن شركة النقل الداخلي تخدّم المحافظة عبر 60 باصاً، موزعة على 18 خطاً.

كما أشار خلف إلى أن كل الخطوط في ريف المحافظة بحاجة إلى باصات نقل داخلي، إذ أنها تحتاج لما يزيد عن 200 باص نقل داخلي لتغطية حاجتها، أما حالياً يتم تخديم المحافظة بشكل إسعافي، مشدداً على أن المناطق حول محيط دمشق يتم تخديمها كاملة.