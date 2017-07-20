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لافروف يبحث هاتفياً مع الصفدي القضايا الإقليمية والأزمة في سورية

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في اتصال هاتفي مع نظيره الأردني أيمن الصفدي القضايا الإقليمية الملحة ولا سيما إيجاد حل للأزمة في سورية.لافروف يبحث هاتفياً مع الصفدي القضايا الإقليمية والأزمة في سورية

وقالت الخارجية الروسية: إن لافروف والصفدي شددا خلال الاتصال الهاتفي على ضرورة احترام سيادة سورية ووحدة أراضيها بمراعاة أحكام القرار الدولي رقم 2254.

كما بحث الوزيران أيضاً الإجراءات التي تتخذها روسيا والأردن وبعض الدول الأخرى لإحلال نظام وقف الأعمال القتالية في سورية ولا سيما في سياق تنفيذ المذكرة الموقعة من ممثلي روسيا والأردن والولايات المتحدة في 7 تموز الجاري حول إقامة منطقة لتخفيف التوتر جنوب غرب سورية.


المصدر: تشرين

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