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لا محجورين في مراكز الحجر الصحي بدمشق

أكد مصدر في وزارة الصحة أن جميع مراكز الحجر الصحي ضمن مدينة دمشق أخليت من المواطنين المحجور عليهم لانتهاء مدة الحجر الصحي الملزمين فيه”.

وبين المصدر أنه “تم تسليم كل مركز إلى الوزارة التابع لها، وتم العمل على تعقيم وتنظيف وشطف جميع المراكز”.

بدوره، قال مصدر في محافظة دمشق أن “ورشات مديرية النظافة أنهت أعمال تعقيم وتنظيف مبنى دار الأمان للأيتام ، وتضمنت تنظيف وشطف وتعقيم الغرف والحمامات والساحة الداخلية”.

 إٕضافة إلى تنظيف وتعقيم “محيط المبنى من الخارج في منطقة البختيار بعد انتهاء اعتماده كمركز حجر صحي في مدينة دمشق”.

وأردف المصدر: أنه ” تم تنظيف وشطف وتعقيم السكن الجامعي في المزة بعد أن أصبح خالياً من المحجور عليهم”.

وكانت وزارة الصحة أعلنت بعد خلو المراكز من المحجور عليهم تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا لشخص قادم من الكويت، مايرفع عدد الإصابات المسجلة في سوريا إلى 122 إصابة.

 

 


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