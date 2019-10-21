كيف تقرأ الأفكار ؟

لا بد أنك و منذ الطفولة ، تمنيت أن تكون لك القدرة على قراءة أفكار من هم حولك ؛ فتكشف عن نواياهم تجاهك ، و تتقن التعامل معهم و بذلك تحقق علاقةً واضحةً معهم . ما رأيكَ بأنك تستطيع قراءة أفكار الناس من حولك بمجرد اتباع الخطوات التالية ؟



راقب ردود أفعالهم



لكلٍ منا ردة فعل يقوم بها في مختلف الحالات العاطفية ” الفرح و الحزن و الإنزعاج …” لذلك لتستطيع فهم الحالة التي يمرون بها ، عليك أن تدرس ردود أفعالهم في الحالات المختلفة .



انتبه لتغيير نبرة الصوت



لا شك بأن لنبرة الصوت علاقة بماهيّةِ شعورنا ، لذلك عليك أن تلاحظ أي تغيير في نبرة الصوت . اذا كانت حادة يكون الشخص مستاءً ، و إذا كانت مرتعشةً تدل على الخوف و القلق ، أما اذا كانت عميقةً فهي تدل على الانجذاب و الحب .

أنظر إلى العيون



يقول الفلاسفة أن العين مرآة القلب ، فهي تبوح بما لا يبوح به اللسان ، لذلك راقب عيون الناس من حولك . إذا كان بؤبؤ العين متسعاً هذا يدل على أن الشخص منجذب إليك ، و كل ما ازداد اتساعاً دل هذا على عظمة المشاعر الذي يكنها هذا الشخص اليك. أما اذا كان بؤبؤ العين ضيقاً فهذا يدل على أن الشخص مستاء من أمر ما .



لغة الجسد



لا بد بأنك سمعت عن لغة الجسد ، و هي علم قائم بحد ذاته ، إلا أنها قد تختصر بمفهومين ؛ لغة الجسد المنفتحة و لغة الجسد المنغلقة . اذا كان شخص منفتح الجسد ؛ يداه متباعدتان و قدماه متباعدتان فهذا يدل على انفتاحه للحديث أو الشخص الذي يجالسه. أما اذا كانت يداه متشابكتان و ساقاه ملتفتان لهذا يدل على انزعاجه أو رغبته بالانسحاب .



التوقع



حاول أن تتوقع تصرفات الأشخاص من حولك ، و ردود أفعالهم و آراءهم لتتأكد إذا كان تحليلك لأفكارهم صحيحاً .



لا بد للانسان مهما كان كتوماً أن يقوم بتصرفات و انفعالات خارجة عن ارادته ، مما قد يفضح خفايا ما يدور في تفكيره و يظهر لك حقيقة شعوره . فلا تتردد بقراءة أفكار الناس من حولك ، لتضع علاقتك بهم على الطريق السليم