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كيف تقرأ الأفكار ؟

لا بد أنك و منذ الطفولة ، تمنيت أن تكون لك القدرة على قراءة أفكار من هم حولك ؛ فتكشف عن نواياهم تجاهك ، و تتقن التعامل معهم و بذلك تحقق علاقةً واضحةً معهم . ما رأيكَ بأنك تستطيع قراءة أفكار الناس من حولك بمجرد اتباع الخطوات التالية ؟


راقب ردود أفعالهم

لكلٍ منا ردة فعل يقوم بها في مختلف الحالات العاطفية ” الفرح و الحزن و الإنزعاج …” لذلك لتستطيع فهم الحالة التي يمرون بها ، عليك أن تدرس ردود أفعالهم في الحالات المختلفة .


انتبه لتغيير نبرة الصوت

لا شك بأن لنبرة الصوت علاقة بماهيّةِ شعورنا ، لذلك عليك أن تلاحظ أي تغيير في نبرة الصوت . اذا كانت حادة يكون الشخص مستاءً ، و إذا كانت مرتعشةً تدل على الخوف و القلق ، أما اذا كانت عميقةً فهي تدل على الانجذاب و الحب .
أنظر إلى العيون

يقول الفلاسفة أن العين مرآة القلب ، فهي تبوح بما لا يبوح به اللسان ، لذلك راقب عيون الناس من حولك . إذا كان بؤبؤ العين متسعاً هذا يدل على أن الشخص منجذب إليك ، و كل ما ازداد اتساعاً دل هذا على عظمة المشاعر الذي يكنها هذا الشخص اليك. أما اذا كان بؤبؤ العين ضيقاً فهذا يدل على أن الشخص مستاء من أمر ما .

لغة الجسد

لا بد بأنك سمعت عن لغة الجسد ، و هي علم قائم بحد ذاته ، إلا أنها قد تختصر بمفهومين ؛ لغة الجسد المنفتحة و لغة الجسد المنغلقة . اذا كان شخص منفتح الجسد ؛ يداه متباعدتان و قدماه متباعدتان فهذا يدل على انفتاحه للحديث أو الشخص الذي يجالسه. أما اذا كانت يداه متشابكتان و ساقاه ملتفتان لهذا يدل على انزعاجه أو رغبته بالانسحاب .


التوقع

حاول أن تتوقع تصرفات الأشخاص من حولك ، و ردود أفعالهم و آراءهم لتتأكد إذا كان تحليلك لأفكارهم صحيحاً .


لا بد للانسان مهما كان كتوماً أن يقوم بتصرفات و انفعالات خارجة عن ارادته ، مما قد يفضح خفايا ما يدور في تفكيره و يظهر لك حقيقة شعوره . فلا تتردد بقراءة أفكار الناس من حولك ، لتضع علاقتك بهم على الطريق السليم