"كاتدرائية العذراء" في تتارستان على قائمة التراث الثقافي العالمي.

أدرجت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو"، كاتدرائية السيدة العذراء في مدينة سفياجسك بتتارستان، على قائمة مواقع التراث الثقافي العالمي.

تقع هذه المدينة على جزيرة تقع في مصب نهر سفياغا على بعد 30 كيلومترا من قازان، وأصبحت أول مدينة أرثوذكسية في تلك المنطقة حيث أسست عام 1551 من قبل القيصر، إيفان الرهيب، بصفتها موقعا محصنا أماميا للقوات الروسية قبل استيلائها على قازان.

كانت كاتدرائية السيدة العذراء تعد من أغنى الكاتدرائيات الروسية خلال القرون الـ16-18، ثم افتقرت هذه الكاتدرائية شيئا فشيئا في فترات لاحقة. مع هذا بقي 20 موقعا ومنشأ أثريا هناك في حالة جيدة ومن بينها الكاتدرائية، التي شيدها بناة من بسكوف ونوفغورود عام 1561.هذا وتم رفع مصنف وثائق "كاتدرائية السيدة العذراء ودير مدينة سفياجسك في الجزيرة" إلى لجنة التراث الثقافي العالمي التابعة للمنظمة الدولية بداية عام 2016. يذكر أن قائمة التراث الثقافي العالمي لليونسكو تنظم منذ عام 1978، حيث تدرج فيها مواقع وآثار طبيعية وتاريخية وفنية.

وتؤمن هذه القائمة الحماية للمواقع والآثار الهامة التي تحويها، إضافة إلى الدعاية التي تؤديها لهذه المعالم.

في بداية عام 2017 شملت القائمة المذكورة 26 موقعا أثريا وثقافيا روسيا، حيث بدأ إدراجها في قائمة التراث الثقافي العالمي منذ 1990. ومن هذه المواقع المركز التاريخي لسان بطرسبورغ، وبعض المواقع في ضواحي المدينة، والكرملين والساحة الحمراء في موسكو، وآثار الفن المعماري الخشبي في جزيرة كيجي، ومنشآت معمارية في مدينتي سوزدال وفلاديمير، وبحيرة بايكال، وبراكين شبه جزيرة كامتشاتكا وغيرها.

تاس