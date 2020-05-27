قوات الاحتلال التركي تحرق مئات الدونمات من الحقول الزراعية بريف الحسكة

أضرمت مجموعة من قوات الاحتلال التركي النار مساء أمس في الحقول الزراعية التابعة للأهالي بريف رأس العين ما أدى إلى احتراق مئات الدونمات من حقول القمح والشعير شمال غرب الحسكة.



وذكرت مصادر أهلية من المنطقة أن مجموعات من قوات الاحتلال التركي أقدمت على إشعال النيران في عدد من الأراضي الزراعية غرب مدينة رأس العين ما أدى إلى احتراق أكثر من 350 دونما من حقول القمح والشعير التابعة للأهالي الذين كانوا يستعدون لحصادها خلال الأيام المقبلة.



وأقدمت قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية أمس على حرق مساحات واسعة من حقول القمح والشعير في قرى الداودية وملا نوري والعريشة والجميلية وعبد السلام والعزيزية التابعة لبلدتي تل تمر وأبو راسين بريف الحسكة وذلك بعد فترة قصيرة من اندلاع عدة حرائق في الأراضي الزراعية بريف تل تمر وأبو راسين ورأس العين جراء اعتداء قوات النظام التركي ومرتزقته بقذائف الهاون على المنطقة بالريف الشمالي الغربي لمدينة الحسكة.