قرارات تعيين إدارية جديدة في التجارة الداخلية وحماية المستهلك

أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي اليوم الامر الاداري رقم /149/ القاضي بنقل العاملين عبد الرحيم حلاق وشعبان شربطلي وأيمن بكور من مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحماه .



وبحسب الامر الاداري يوضع عبد الرحيم حلاق تحت تصرف فرع المؤسسة السورية للحبوب بحماه ̶ شعبان شربطلي تحت تصرف فرع المؤسسة السورية للمخابز وأيمن بكور إلى فرع مؤسسة عمران بحماه.



ويأتي هذا الاجراء بسبب تكرار الشكاوى على سلوكهم في عملهم وضعف ادائهم الوظيفي.



كما أصدر الوزير البرازي الامر الاداري رقم/ 150 / القاضي بتكليف المهندس مهران الجابي / العامل من الفئة الأولى لدى مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحماة بمهام واعمال رئيس دائرة المواد والامن الغذائي بالمديرية.