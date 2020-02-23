قتلى وأضرار بأكثر من 40 قرية جراء زلزال قرب الحدود التركية – الإيرانية

قضى 7 مدنيين في تركيا في حصيلة أولية، جراء زلزال وقع صباح اليوم بالقرب من الحدود التركية – الإيرانية.



وبحسب ما أوردت وسائل إعلام إيرانية، تم تسجيل زلزال اليوم الأحد، بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر بالقرب من الحدود التركية الإيرانية.



حيث قال مدير الطوارئ في محافظة أذربيجان الغربية الواقعة شمالي غربي إيران، مكان وقوع الزلزال: “إن 43 قرية تضررت جراء الزلزال الذي ضرب المحافظة، ونسبة الأضرار ما بين 10 إلى 100 بالمائة، ولم يسجل وفاة أي شخص جراء الزلزال لكن هناك تقارير عن إصابات بجروح وكسور”.





ووقع الزلزال في شمال غربي إيران، وكان على عمق 6 كم في المنطقة القريبة من الحدود مع تركيا، وأودى بحياة 7 أتراك كما تسبب بأضرار في القرى المجاورة.



كما لفت وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، إلى أن من بين الضحايا ثلاثة أطفال في مدينة وان التركية الحدودية مع إيران، لافتاً إلى أن هناك أشخاص مازالوا تحت الأنقاض، وفق ما أوردت وسائل إعلام تركية.



يذكر أن تركيا شهدت مؤخراً عدة هزات أرضية كان أقساها في مدينة ألازيغ، وبدرجات أخف في مانيسا وملاطية.