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في ظل توقف القتال.. أمريكا تسلي أحبتها في “داعش“ برمي منشورات أخبارية على الرقة
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في ظل توقف القتال.. أمريكا تسلي أحبتها في “داعش“ برمي منشورات أخبارية على الرقة

بات أكثر من المنطقي ، أن قوات التحالف الدولي لا تحارب “ داعش “ في الرقة ، فمعارك حلفاء أمريكا في “ سوريا الديمقراطية “ متوقفة ،والغارات الجوية على الرقة ، التي هي بالأساس عديمة الفائدة أيضا متوقفة، نتيجة لسوء الأحوال الجوية على حد زعم التحالف

قامت طائرات “التحالف الدولي” بإلقاء منشورات على الرقة تحتوي على أخبار متنوعة من الساحة السورية والعالمية، حيث تضمن أحد المنشورات خبرا عن الفنانة المصرية نجاة الصغيرة، إضافة لخبر آخر عن اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ووفقاً لوكالة أخبار روسية، فإن أحد المنشورات نقلت خبراً عن عودة الفنانة نجاة الصغيرة للغناء بعد 15 عاما من اعتزالها الغناء، وفوز نجم ريال مدريد كريستيانو رونالدو بجائزة أفضل لاعب في العالم 2016، وأخباراً عن خسائر “داعش” وتقدم قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من التحالف الدولي.

وزعم أحد المنشورات أن الجيش العربي السوري دمر نبع الفيجة بريف دمشق وحاول اقتحامه بعد حصار وادي بردى، كما زعم بوقوفه وراء أزمة المياه في دمشق، والتي تعتمد على نبع الفيجة كمصدر للمياه.

وتساءل كثير من أهالي الرقة عن مدى أهمية هذه المنشورات في هذه الأيام التي يعاني فيها غالبية سكان المدينة من انعدام سبل الحياة لديهم.

ورأى آخرون أن التحالف الدولي يريد من خلال هذه المنشورات التعبير عن رغبته في نقل الأخبار في ظل انقطاع أهالي الرقة عن العالم الخارجي، بعد منع “داعش” لأجهزة الستلايت ومراقبة صالات الإنترنت.

وبحسب الوكالة، فإن ذلك يأتي في ظل توقف المعارك بين “داعش” و”قوات سوريا الديمقراطية” بشكل جزئي، وتعطل.

وكالات

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