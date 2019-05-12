في سورية: مونة الفول و البازيلاء تكلف الأسرة نحو 20 ألف ليرة!!

لا زال المواطن السوري يحصي الضربات الموجعة التي تتلقاها جيوبه خلال شهر أيار، بدءاً من تجهيز متطلبات شهر رمضان المبارك، وليس انتهاءً بموسم مونة "الفول والبازيلاء".

حيث باتت بعض الأسر تستغني نهائياً عن مونة الفول والبازيلاء بسبب ارتفاع أسعارها بالتزامن مع استمرار تدني القدرة المعيشية لمحدودي الدخل.



وبعد رصد أسعار الفول والبازيلاء في أسواق دمشق، وذلك لمعرفة حجم التكاليف المترتبة على موسم المونة، بلغ متوسط سعر كيلو الفول نحو 200 ليرة، فيما تراوح سعر كيلو البازيلاء ما بين 250 إلى 400 ليرة سورية.



وتبعا لذلك فأن الأسرة المؤلفة من 5 أفراد، تحتاج بشكل وسطي إلى نحو 40 كيلو بازيلاء و 30 كيلو فول، ما يتوجب على الأسرة أن تنفق ما لا يقل عن 6 آلاف ليرة على الفول، و ما بين 10 إلى 16 ألف ليرة على البازيلاء، أي نحو 20 ألف ليرة وسطياً.

من جهة أخرى، يستطيع ميسوري الحال شراء الفول والبازيلاء "مفصصة" ومجهزة في أكياس بلاستيكية بسعر 1000 ليرة لكيلو البازيلاء، و 600 ليرة لكيلو الفول، وذلك في سوق الشعلان بدمشق.



كما يبدو أن بعض ربات البيوت قد وجدوا في المونة "باب رزق"، حيث لجأت بعض السيدات لشراء كميات كبيرة من الفول و البازيلاء، وفرط حباتها، وتخزينها في أكياس وبيعها بهامش ربح بسيط.



وبغض النظر عن ارتفاع أسعار الفول و البازيلاء بالنسبة لقدرة المواطن السوري، إلا أن قطع الكهرباء لفترات طويلة في فصل الصيف كان سبباً مهماً لإعراض المواطنين عن تخزين المونة.



حيث أكدت علا (موظفة) أنها أحجمت عن تخزين الفول و البازيلاء بسبب قلة الكهرباء، وذلك بعد أن اضطرت في السنة الماضية لرمي كميات كبيرة منها كانت قد فسدت في الثلاجة بسبب فترات التقنين الكهربائي الطويلة.



أما أم أحمد (ربة منزل) فقد أكدت أن: " المونة هذا الشهر قد تكون مستحيلة فأنا أحتاج أكثر من نصف مدخولي الشهري لتموين الفول و البازلاء، مع العلم بأن مدخولي من دون المونة غير كاف للطعام والشراب وبقية الاحتياجات".



يذكر أن سعر كيلو الفول البلدي نوع أول قد بلغ 125 ليرة للجملة، و 160 ليرة للمفرق، فيما بلغ سعر كيلو الفول الصفدي نوع أول 150 ليرة للجملة، و 200 ليرة للمفرق.



كما بلغ سعر كيلو البازيلاء الخضراء نوع أول 250 ليرة للجملة، و 300 ليرة للمفرق، وسعر كيلو البازيلاء الخضراء نوع ثاني 150 ليرة للجملة، و 200 ليرة للمفرق، وذلك بحسب النشرة الرسمية لأسعار الخضار والفواكه الصادرة عن مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق.

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