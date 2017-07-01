فقدان نحو ستين مهاجرا إثر غرق مركبهم في البحر المتوسط

اعتبر نحو ستين مهاجرا في عداد المفقودين إثر غرق مركبهم أمس في البحر الأبيض المتوسط قبالة ليبيا.



وقال المتحدث باسم منظمة الهجرة الدولية فلافيو دي جاكومو لوكالة فرانس برس إن القارب “كان يقل ما بين 140 و150 شخصا لم يتم إنقاذ سوى نحو ثمانين منهم” بينما اعتبر نحو ستين آخرين في عداد المفقودين.



ويشهد البحر المتوسط موجة هجرة غير مسبوقة من منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا باتجاه الدول الأوروبية نتيجة تمدد التنظيمات الإرهابية التي استخدمتها بعض الدول لتنفيذ أجنداتها العدوانية في سورية ودول أخرى بالمنطقة وقيامها بارتكاب جرائم وانتهاكات فيها.

وكالات