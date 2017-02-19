فريق طبي في مشفى السقيلبية الوطني يستخرج كتلة وزنها 7 كغ من بطن سيدة ثلاثينية

نجح فريق طبي في مشفى السقيلبية الوطني بمحافظة حماة مؤخرا باستخراج كتلة يصل وزنها إلى 7 كغ من بطن سيدة ثلاثينية.



وبين اختصاصي الجراحة العامة والمشرف على العمل الجراحي الدكتور منيف أبو حامضة أن سيدة في الثلاثين من العمر راجعت المشفى وهي تعاني من آلام بطنية حادة وبعد إجراء التحاليل الضرورية وصور الايكو لوحظ وجود كتلة كبيرة وغير طبيعية في البطن.



وأضاف الدكتور أبو حامضة.. إنه “وبنتيجة الفحوص قرر الفريق الطبي إجراء عملية جراحية سريعة للمريضة لاستخراج الكتلة وهي كيسة عجائبية بقياس 45ضرب35 سم ووزنها بحدود 7 كغ” مشيراً إلى أن العمل الجراحي تطلب نحو ثلاث ساعات وأنجز بنجاح والمريضة بصحة جيدة وتم تخريجها من المشفى.



والكيس او الكتلة العجائبية نوع من الأورام يحتوي على أنواع مختلفة من الأنسجة تكون ناضجة أحيانا كالأسنان والعظام والشعر والجلد وهو سبب تسميته بالمسخي أو العجائبي ويكون حميدا في أغلب الحالات وقد يكتشف قبل ولادة الطفل أي في الحياة الجنينية أو بعد الولادة وقد يتأخر إلى سنوات طويلة وفقا لمكان توضعه وحجمه.



وكان فريق طبي في الهيئة العامة لمشفى حماة الوطني نجح في بداية الشهر الجاري بإجراء عمل جراحي لطفلة في الرابعة من عمرها تعاني عيبا خلقيا نادرا في المسالك البولية.

سالم الحسين

سانا