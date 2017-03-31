فرض رسوم على السيارات اللبنانية والأردنية على مبدأ “المعاملة بالمثل”

أعلنت محافظة دمشق عن فرض رسوم مالية على السيارات اللبنانية والأردنية العاملة على خطوط النقل الخارجي، واستيفاء رسم تسجيل للمرة الأولى بمبلغ قدره “50 ألف ليرة سورية”.



وقال عضو المكتب التنفيذي للشؤون المالية بالمحافظة فيصل سرور، بحسب صحيفة رسمية، أن “مجلس المحافظة أقر استيفاء رسم تسجيل للمرة الأولى، للسيارات التي تحمل لوحات مرور لبنانية أو أردنية، والتي تعمل على خطوط النقل الخارجي لدى مركز الانطلاق الغربي في السومرية”.



وأضاف سرور أن “رسم تسجيل المرة الأولى هو 50 ألف ليرة سورية، غير رسوم بدل الخدمة عن السنة التي تم التسجيل فيها”، موضحاً أنه “في حال انقطاع السيارات لأكثر من سنتين، وعودتها للتسجيل من جديد في مركز السومرية، يفرض بدل مالي قدره 50 ألف ليرة أيضاً، إضافة للغرامات المتراكمة على السيارة عن سنوات الانقطاع”.‏‏



ويأتي فرض الرسوم “وفق مبدأ المعاملة بالمثل في الأعراف الدولية”، بحسب سرور، “إذ كان كراج “شارل الحلو” فرض في بيروت رسوماً على السيارات السورية

وكالات