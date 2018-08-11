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فراس السواح وكتابه الجديد “فصول من الفلسفة الصينية” في معرض الكتاب

يغوص الباحث والمفكر فراس السواح في مفاهيم الفلسفة بالصين القديمة وأعلامها عبر كتابه الأحدث الذي وقعه خلال فعاليات اليوم قبل الأخير لمعرض الكتاب بدورته الثلاثين في مكتبة الأسد.

الكتاب الذي حمل عنوان “فصول من الفلسفة الصينية” تضمن نصوصا كاملة ومترجمة من امهات الكتب التي وضعها فلاسفة صينيون ككتاب الحوار لكونفوشيوس وكتاب منشيوس حيث يسعى السواح لتزويد القارئ بمدخل إلى فهم الفلسفة في الصين وتقديم إطلالة عامة على رموزها.

ويعرض السواح في كتبه دور التاوية بتشكيل العقل الصيني وأثرها على ثقافة الشرق الأقصى معتبرا أنها قدمت للعلم في بلادها أكثر بكثير مما قدمته الكونفوشية كما يتناول دور الفلسفة الصينية في بناء نظام التعليم وأثرها على السياسة والحكم.

والكتاب صادر عن دار التكوين ويقع في 414 صفحة من القطع الكبير أما مؤلفه المفكر فراس السواح فهو عضو في اتحاد الكتاب بسورية وفي الاتحاد العام للكتاب والأدباء العرب وصدر له ما يقارب 26 كتابا عن الأساطير وتاريخ الأديان وله كتب مشتركة مع عدد من المؤرخين وعلماء الآثار في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.

 


سانا 

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