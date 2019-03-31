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غرفة صناعة دمشق تعلن انتهاء أزمة المازوت للصناعيين

أعلنت غرفة صناعة دمشق وريفها وصول الدفعة الأولى من شحنة المازوت التي استوردتها وقالت إن ذلك يمثل “بدء انتهاء أزمة المازوت للمنشآت الصناعية”


ونشرت الغرفة على صفحتها في “فيسبوك” صورا للشحنة، وهي الأولى من ضمن قافلة.


وفي كتاب وجهته الغرفة إلى الصناعيين أعلمتهم بتوفر مادة المازوت، وأشارت إلى أن سعر الليتر محدد بـ 475 ليرة سورية، عازية ارتفاعه إلى (أجور الشحن).


يذكر أن رئاسة الوزراء السورية قررت بداية الشهر الجاري السماح للصناعيين باستيراد مادتي الفيول والمازوت برا وبحرا ولمدة 3 أشهر.


ويأتي القرار وسط عقوبات مفروضة على سوريا تسببت بتعثر توريد المشتقات النفطية.

 


المصدر: RT