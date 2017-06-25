عضوة سابقة بـ"الائتلاف":الجيش السوري هو الوحيد القادر على إعادة تنظيم سوريا

قالت الصحفية السورية وعضو "الائتلاف السوري المعارض" سابقا، إيما سليمان، إن "الجيش العربي السوري هو الجهة الوحيدة القادرة على إعادة تنظيم سوريا".



وجاءت تصريحات سليمان في برنامج بثته قناة "فرانس 24" الفرنسية الناطقة باللغة العربية، وحمل عنوان "المقاربة الماكرونية للأزمة السورية".



وتناول البرنامج تصريحات الرئيس الفرنسي، ايمانويل ماكرون، لصحف أوروبية حول سوريا، والتي قال فيها إنه "لا يرى أي بديل شرعي للرئيس بشار الأسد، وأن أولوية باريس هي الالتزام بمحاربة الجماعات الإرهابية وضمان ألا تصبح سوريا دولة فاشلة".



وشهدت الحلقة على مدار 40 دقيقة سجالات حول موقف ماكرون الأخير، وأولوية محاربة الإرهاب في سوريا، واستضاف مقدم البرنامج، توفيق مجيد، الصحفي والكاتب السوري وائل الخالدي، والباحثة السورية في العلاقات الدولية نسرين عبود، والصحفية السورية إيما سليمان.



ورأت سليمان أن "الجهة الوحيدة القادرة على إعادة تنظيم سوريا هو الجيش السوري"، مردفة أن "سوريا في حالة فوضى ولا حل لها، وموقف ماكرون شجاع وكلامه واقعي".



وفي ختام البرنامج أشارت إيما سليمان إلى أن "الإرهابي الذي كان يريد التفجير في الشانزيليزيه كان يريد أن يتدرب في سوريا"، معتبرة أن "سوريا حالياً تصدر الإرهاب".



يذكر أن إيما سليمان، وكنيتها مريود صحفية عملت في المكتب الإعلامي لـ"الائتلاف" المعارض مطلع تأسيسه عام 2012 مدة خمسة أشهر فقط، وتسلمت القسم الفرنسي فيه، وذلك نقلاً عن صحيفة "معارضة".

المصدر: شام تايمز