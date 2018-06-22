عذراً الصراف خارج الخدمة.. مواطنون: نريد العودة للقبض من المحاسب

مع بداية كل شهر وعند موعد قبض الرواتب تبدأ معاناة سكان مدينة اللاذقية مع الصرافات الآلية فقد باتوا يجدون الصرافات الآلية في عدد كبير من مناطق المحافظة تتزين بعبارة (عذراً الصراف خارج الخدمة) ما يزيد العبء بشكل كبير على المواطنين عند قبض الراتب الشهري مطالبين محافظة اللاذقية والمصرف العقاري بضرورة إيجاد حل سريع للمشكلة.

المواطن بديع العلي من سكان منطقة الزراعة يقول في شكواه: باتت عبارة الصراف خارج الخدمة غير مقبولة أبداً في ظل التطور التكنولوجي الذي وصلنا إليه، لذلك في ظل هذا التطور إما أن تكون هذه الصرافات مواكبة للتطور وإما أن نعود إلى القبض اليدوي في حال لم نستطع مواكبة هذا التطور إضافة إلى مطالبتنا أكثر من مرة التوسيع في توزيع الصرافات في جميع أنحاء المحافظة حتى نخفف أيضاً من الازدحام، فهناك العديد من المناطق التي لا توجد فيها صرافات الية وتبعد أكثر من ثلاثة كيلو مترات عن وجود صراف كمدينة القرداحة وبسنادا وسقوبين والدعتور وجب حسن والتي تشهد ازدياداً سكانياً كبيراً وتحتاج وجود كوات مصرفية فيها، وبذلك تسهل على المواطنين عناء الاتجاه إلى المدينة لقبض رواتبهم.

المواطن سعيد الحجة يقول: نعاني أيضاً من مشكلة الرجوع إلى الصراف أكثر من مرة بسبب سقف السحوبات، فقد طالبنا أكثر من مرة بضرورة رفع السقف إلى الـ55 ألفاً، فالسقف الحالي المحدد بـ40 ألفاً يحمل الموظف عبئاً إضافياً للتوجه مرتين للصرافات لقبض راتبه على دفعتين وخدمة السحب مأجورة لمصلحة المصرف وليست مجانية، فلماذا لا يتم رفع السقف حتى الـ55 ألفاً وهي القيمة الأعلى لرواتب جميع الموظفين؟.

مديرة فرع المصرف العقاري فرع الكاملية سمارة سراج قالت: إن المصرف مؤسسة خدمية لكل العاملين ويقدم القروض والحوالات وصرف الشيكات إضافة إلى خدمات أخرى يقدمها، مبينة أن الظروف الاقتصادية والحصار المفروض على البلد أثر بشكل كبير من عمل المصارف بشكل عام، وعن عملية السحب والطروحات لرفع السقف بيَّنت أنه في إمكان أي موظف تقديم طلب لرفع سقف السحب إلى 50 ألف ليرة ليقبضها من الصراف على دفعتين في كل مرة 25 ألف ليرة، لافتة إلى أن الإدارة العامة للمصرف تسعى لإدخال صرافات جديدة بحسب المناقصة، كما أن المصرف بصدد افتتاح فرع جديد له في مدينة القرداحة في العام القادم والمصرف جاهز للرد على أي شكوى ترده، مبينة أنه ستتم متابعة جميع الأمور بشأن الملاحظات حول عمل المصرف لتتم معالجتها على الفور.

المصدر: تشرين