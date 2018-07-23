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عدوان جوي إسرائيلي على مواقعنا العسكرية في مصياف

في محاولة جديدة للتغطية على هزائم مرتزقته من المجموعات الإرهابية شن العدو الإسرائيلي اليوم عدواناً على أحد المواقع العسكرية في منطقة مصياف بريف حماة.

وقال مصدر عسكري “تعرض أحد مواقعنا العسكرية في مصياف بريف حماة لعدوان جوي إسرائيلي” مشيرا إلى أن الأضرار “اقتصرت على الماديات”.

وأضاف المصدر إن هذا العدوان الإسرائيلي الجديد جاء للتغطية على انهيار التنظيمات الإرهابية المسلحة في ريفي درعا والقنيطرة أمام تقدم وحدات الجيش العربي السوري في عملياتها المتواصلة لإنهاء الوجود الإرهابي في المنطقة الجنوبية.

وعمد كيان العدو الإسرائيلي خلال سنوات الحرب الإرهابية على سورية إلى مشاركة التنظيمات الإرهابية في اعتداءاتها على القرى والبلدات والمواقع العسكرية سواء عبر التدخل المباشر أو من خلال تزويد الإرهابيين بمختلف أنواع الدعم اللوجستي والتسليحي والاستخباراتي لتنفيذ اجندات معادية للسوريين.

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