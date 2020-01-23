ظريف يجدد تأكيده بأن بلاده على استعداد للتقارب مع دول المنطقة

جدد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم الخميس، تأكيده على أن بلاده ترحب بالحوار مع “جيرانها” في المنطقة.

وكتب ظريف في تغريدة نشرها اليوم على حسابه في “تويتر”، “أن بلاده مستعدة للمشارکة في أي عمل تکاملي يصب في مصلحة المنطقة”.



وعبر الوزير الإيراني عن ترحيب بلاده بأي خطوة “تعيد الأمل إلى شعوبها وتأتي لها بالاستقرار والازدهار”.



وتأتي تصريحات الوزير الإيراني بعد يوم واحد من تصريحات لوزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان نقلتها وكالة “رويترز” وقال فيها أن بلاده منفتحة على المحادثات مع إيران.



وأعرب بن فرحان عن سعادته بتجنب أي تصعيد في المنطقة مع إيران، منوهاً بأن هناك “دولا كثيرة عرضت الوساطة في محادثات مع إيران”.



ويرى مراقبون بأن تلك التصريحات قد تشير إلى احتمالية تقارب بين الجانبين السعودي والإيراني في حين يؤكد آخرون أن الولايات المتحدة لن تسمح بحدوث هذا التقارب لإبقاء فكرة التهديد الإيراني وتتمكن من بيع الأسلحة بمليارات الدولارات إلى الدول الخليجية.