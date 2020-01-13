طرد أكثر من 10 عساكر سعوديين يتدربون في أمريكا

أكدت وسائل إعلام أمريكية أن الولايات المتحدة تنوي طرد أكثر من عشرة عسكريين سعوديين وصلوا إلى أمريكا ليخضعوا للتدريبات العسكرية.



وأكدت شبكة ” CNN” الأمريكية أن أكثر من 12 متدرباً عسكرياً سعودياً سيتم طردهم من الولايات المتحدة الأمريكية بعد مراجعة أجريت في أعقاب حادث إطلاق النار في قاعدة بينساكولا في فلوريدا، الشهر الماضي.



ونقلت ” CNN” عن مصدر في وزارة الدفاع الأمريكية أن عدداً من هؤلاء المتدربين السعوديين متهمون بحيازة مواد إباحية لأطفال، وهو الأمر الذي رفضت وزارة العدل التعليق عليه وكذلك مكتب التحقيقات الفيدرالي أو ما يُعرف بـ”FBI”.



وفي هذا السياق، أشارت الشبكة الأمريكية إلى وجود 850 متدرباً عسكرياً سعودياً داخل الولايات المتحدة الأمريكية.