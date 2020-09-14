ضحايا إثر قصف التحالف السعودي لعدد من المناطق في اليمن

قضى عدد من المدنيين وأصيب آخرون، إثر غارات لـ “التحالف العربي” بقيادة السعودية، على محافظة مأرب.



ووفقاً لقناة “المسيرة” اليمنية، فإن وزارة الصحة اليمنية أعلنت عن “استشهاد 4 مدنيين وجرح 4 آخرين جراء غارات جوية للتحالف السعودي على مديرية ماهلية جنوبي محافظة مأرب”.



وأكد مصدر عسكري يمني أن التحالف السعودي استهدف بـ 33 غارة جوية، محافظات مأرب والجوف وصعدة خلال الساعات الماضية، حسب “المسيرة”.



وشن طيران التحالف السعودي 14 غارة جوية على مديرية رحبة جنوبي مأرب و4 غارات على مديرية مَدْغِل الجِدْعان، وغارة على مديرية صرواح غربي المحافظة.



كما، قصفت طائرات التحالف السعودي بـ 12غارة منطقة النضود الممتدة بين أطراف الجنوب الشرقي لمديرية خَبْ والشعْف في محافظة الجوف ومديرية الوادي شمالي محافظة مأرب.



أيضاً، عاودت طائرات “التحالف” استهداف قاعدة الديلمي الجوية شمالي العاصمة اليمنية صنعاء، كما واصلت التحليق فوق المدينة، فيما استهدف الطيران السعودي بغارتين جويتين مديرية الظاهِر الحدودية غربي محافظة صعدة شمال اليمن، واستهدف أيضاً بـ 12 غارة جوية مديرية خب والشعف في محافظة الجوف شرق اليمن.



وكان الطيران السعودي قد شن سلسلة غارات على محافظات مأرب والجوف والبيضاء خلال الـ 24 ساعة الماضية.



يذكر أن القوات المسلحة اليمنية أعلنت قبل أيام، أن سلاح الجو المسيّر نفذ هجوماً واسعاَ بعددٍ من الطائرات المسيّرة على مواقع عسكرية وأهداف حساسة، في مطار أبها الدولي بمنطقة عسير جنوب غرب السعودية حيث حقّق إصابات دقيقة، موضحة أن الهجوم يأتي رداً على التصعيد المتواصل واستمرار العدوان والحصار على اليمن.



ويعيش اليمن أوضاعاً سيئة، إذ أن “التحالف العربي” الذي تنضوي في صفوفه عدد من البلدان العربية وتقوده السـعودية، يشن منذ شهر آذار عام 2015 الفائت، غارات على مناطق متفرقة في اليمن، بذريعة محاربة “الحوثيين”، الأمر الذي أودى بحياة آلاف اليمنيين جلهم من الأطفال والنساء وسط انتشار مرض الكوليرا والأمراض المعدية والمجاعة نتيجة الحصار الخانق الذي تفرضه السعودية.